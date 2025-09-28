「マリナーズ−ドジャース」（２７日、シアトル）

中継では連日の異例とも言えるシーンが繰り広げられた。ロサンゼルスのスポーツ専門局「Ｓｐｏｒｔｓ ｎｅｔ ＬＡ」の中継では試合中、ドジャース専属リポーターを務めるキアステン・ワトソンさんがテオスカー・ヘルナンデス外野手にインタビューを行った。

前日も試合中、ベッツに話を聞いていたワトソンさん。「最近はギターにはまっているんだ」というエピソードが披露され、「彼にできないことはないの？」とファンの反響を呼んでいた。

この日も四回表に入ると、ベンチにいるテオスカーにインタビュー。ドジャース移籍前はマリナーズでプレーしていたこともあり、球場の特徴や、気にかけているパヘズについての思いなどを赤裸々に語った。

この日はピンクのジャケットを着ていたワトソンさん。爪にほどこされていたきれいなネイルも露わになった。ＮＨＫＢＳでもこのシーンが長々と放送され、「４回表はワトソンさんの笑顔を見るイニング（笑）」「ピンクが似合っとるね！」「超絶癒やされる」「今日のワトソンさんは一段とお美しい」とファンからも反響の声があがった。

ドジャースはすでに４年連続の地区優勝が確定しており、プレーオフのシード争いも決着して今３連戦を迎えている。実質“消化試合”となっているだけに、異例のインタビューが連日敢行された。