9·î26Æü¡¢µ¤²¹30¡î¤òÄ¶¤¨¤¿µð¿ÍÆó·³¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¥í¥Ã¥ÆÀï¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤ò¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÅâ¶¶¥æ¥ß¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ê50¡Ë¤Ë¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡Æó·³´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤¬Í¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê½ë¤¤½ê¤ËÍè¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©ËÍ¤¬Æü»±»ý¤È¤¦¤«¡©¡×
¤³¤Î±Ô¤¤´Ñ»¡ÎÏ¤Èµ¤ÇÛ¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢16Æü¤Ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿·¬ÅÄ´ÆÆÄ¡£Æó·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¸½ºß¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤«¤é¤ÎµÕÅ¾ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹°ì·³¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
Åâ¶¶¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤Ë¶¯¤¯Î±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤Î·¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÆ°¤¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¸å¤í¤ËÎ©¤Ã¤ÆÁª¼ê¤ò¸«¤ë¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢·¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÆâÌî¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¤½¤Î·Ú²÷¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â57ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
ÆâÌî¤ò¼é¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×
Åâ¶¶¥æ¥ß¡§´ÆÆÄ¤«¤Ê¤êÆ°¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
·¬ÅÄ¿¿À¡Æó·³´ÆÆÄ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÙ¤ß¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¤â¤¦µå½¦¤¤¤«¤é¥²¥Ã¥Ä¡¼Æþ¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÆþ¤Ã¤¿¤ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÎý½¬¸«¤¿¤ê¡£ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¸å¤í¤«¤é¸«¤ëÌîµå¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤º¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Â¦¤«¤é¸«¤ëÌîµå¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
·¬ÅÄ´ÆÆÄ¡§¤Ç¤¹¤«¤é»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢µå½¦¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÄ´»Ò¤È¤«Ìî¼ê¤Î¥Î¥Ã¥¯¼õ¤±¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê°¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
Åâ¶¶¡§2°Ì¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤È¡©
·¬ÅÄ´ÆÆÄ¡§¤â¤¦¤³¤ì¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤È¤ä¤Ï¤êÆó·³¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ì·³¤Î»î¹ç¤ÎÇÜ¤°¤é¤¤¥ß¥¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥ß¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¡¼¥Á¿Ø¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áª¼ê¤È°ì½ï¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢²þÁ±ºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºî¶È¤òÃÏÆ»¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
3¤Ä¤Î¡È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É
Åâ¶¶¡§º£Ç¯¤ÎÆó·³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢3¤Ä¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
·¬ÅÄ´ÆÆÄ¡§¡Ö¶¡µë¡¦Ä´À°¡¦°éÀ®¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¾ï¤ËÆ¬¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤éÆó·³¤Î±¿±Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¡µë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì·³¤Ø¤ÎÁª¼ê¤Î¶¡µë¡¢Ä´À°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì·³¤ÎÂÔµ¡Áª¼ê¤ÎÄ´À°¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¼ã¼êÁª¼ê¤Î°éÀ®¡£¤½¤ì¤ò¡Ö¶¡µë¡¦Ä´À°¡¦°éÀ®¡×¤È¾ÊÎ¬¤·¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
Åâ¶¶¡§¾¡¤Á¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â°éÀ®¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ØÆ³ÊýË¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
·¬ÅÄ´ÆÆÄ¡§°ì·³¤«¤é¤â¤³¤ÎÁª¼ê¤ò²¿ÂÇÀÊÎ©¤¿¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢²¿¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢²¿µåÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢²¿²ó¤Þ¤Ç¼é¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Í×Ë¾¤â¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡£¤Þ¤¿¡¢¤È¤¤Ë¤Ï»°·³¤«¤é°éÀ®Áª¼ê¤ò¾¯¤·Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢2ÂÇÀÊÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Í×Ë¾¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡£Æó·³¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¤·¤«¡¢ËÍ¤ÏÁª¼ê¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«ÍÍ¡¹¤ÊÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Í¡£
·¬ÅÄ´ÆÆÄ¡§¤Þ¤¿Æó·³¤ÎÃæ¤Ç¤â°éÀ®¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£»î¹ç¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤â¾ï¤ËÆ¬¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤È¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤·¤Ê¤¬¤éËè»î¹ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ã¼ê¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý
Åâ¶¶¡§Ç¯ÎðÁØ¤â18ºÐ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤«¤é40ºÐ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æñ¤·¤¤ÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£
·¬ÅÄ´ÆÆÄ¡§¤½¤³¤Ï¤â¤¦À¼¤Î¤«¤±Êý¤ÈÀÜ¤·Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¤â¤¦40ºÐ²á¤®¤Æ¤ëÄ¹Ìî¡¢Ä¹¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤é°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤¹¤´¤¯ËÍ¼«¿È¤â³Ú¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
·¬ÅÄ´ÆÆÄ¡§¥ë¡¼¥¡¼¡¢18ºÐ¤ÎÀÐÄÍ¡Ê²ÖºéÆÁ±É¹â¹»¡Á¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤Í¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢21ºÐ¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤Ï18¤«¤é22¡¢23ºÐ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£Èà¤é¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¤¹¤ë»þ¤È¡¢¤¢¤È¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë»þ¡¢¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»þ¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î´é¿§¤È¤«Æ°¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¡¢¡Öº£¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Öº£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤á¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀÜ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
Åâ¶¶¡§¾ï¤Ë¤â¤¦µ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¡£
·¬ÅÄ´ÆÆÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹Ç¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£ÂÇ¼Ô¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤Þ¤Ç¸«¤Æ¡¢Áê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤«´ÆÆÄ¤ÎÆ°¤¤È¤«¤â¸«¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸å¤í¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÌî¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¤«¡¢É÷¸þ¤¤ò¸«¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ñ»¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1Æü3»î¹ç¸«¤ë¡×
°ì·³¤«¤é»°·³¤Þ¤Ç¡¢°éÀ®¤ò´Þ¤á¤Æ100¿Í°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëµð¿Í¡£Æó·³´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Åâ¶¶¡§°ì·³¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
·¬ÅÄ´ÆÆÄ¡§¤ä¤Ï¤êÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£°ì·³¤Î²¼»Ù¤¨¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂçÂÎÆó·³¤Ï¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤Î¤Ç¸á¸å1»þ»î¹ç³«»Ï¤Ç3»þ²á¤®¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤ä¤Ã¤Æ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡£²Èµ¢¤ë¤È6»þ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤éÂçÂÎ¤â¤¦°ì·³¤¬»î¹ç³«»Ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿°ì·³¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡£°ì·³¤¬½ª¤ï¤ë¤Èº£ÅÙ¡¢»°·³¤â»î¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇiPad¤Ç»°·³¤Î»î¹ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ÂçÂÎ1Æü3»î¹ç¸«¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿ÍâÆü¤Î»î¹ç¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¿²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
Åâ¶¶¡§¤¤¤Ä¤â²¿»þ¤Ëµ¯¤¤Æ²¿»þ¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
·¬ÅÄ´ÆÆÄ¡§´ðËÜ¤ÏÁá¿²Ááµ¯¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ìë10»þ¤Ë¿²¤Æ5»þÈ¾¤°¤é¤¤µ¯¤¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÂÎÌë12»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¤Ïºî¶È¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£Ä«µ¯¤¤ë¤Î¤ÏÂçÂÎ5»þÈ¾¤È¤«6»þ¤Ç¤¹¤Í¡£
Åâ¶¶¡§°ì·³¤Ï¤³¤ì¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æó·³¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
·¬ÅÄ´ÆÆÄ¡§¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆó·³¤«¤é°ì·³¤Ø¹Ô¤¯Áª¼ê¤Ï¼ÂÎÏ¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À»î¹ç¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤È¤«Àª¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤ÎÎÏ¤òÀª¤¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹×¸¥¤Î»ÅÊý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤Ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½ªÎ»¸å¡¢·¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë»æÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤ò¤ªÂ£¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¡È·¬ÅÄ¥¸¥ç¡¼¥¯¡É¤â¡£
Åâ¶¶¡§¥ï¥¤¥ó¤¬¤ª¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
·¬ÅÄ´ÆÆÄ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»æÂÞ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
