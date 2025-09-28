UHA味覚糖（本社、大阪市中央区）が9月16日から放映を始めたグミ「コロロ」の新CMに注目が集まっています。



【写真】「うわあああ」「衝撃」「本人なの？」実際の出演シーン

設定は1980年代の歌番組。曲のイントロが流れると、司会者の男性が新人アイドル歌手を紹介します。「はじける笑顔に1億人がいちコロロ。全ての果実が嫉妬するみずみずしさで鮮烈デビューです。では歌ってもらいましょう…」



次の瞬間、スポットライトを浴びたのは、80年代に流行した「聖子ちゃんカット」風のヘアスタイルに、派手なピンクのドレスに身を包んだタレントのマツコ・デラックスさん。



1972年生まれのマツコさんは、1980年代のアイドル全盛期をリアルタイムで体験した世代。なりきり具合は完成度が高く、ネットでは反響が広がっています。主な反応は「コロロのCM、マツコ？」「うわあああマツコさん」「えっ、マツコさん？？？」「マツコさん本人なの？」「衝撃」「笑った」「かわいい」「昭和世代にはたまらない」など。



中には「リズムの取り方が昭和アイドルだ」「ビートに乗ってる」など、マツコさんの演技力を絶賛する声も。また、マツコさんが歌い出す瞬間に画面がストップするため、「続きが見たい」「マツコさんの歌が聴きたい」「フルバージョンで聴かせて」など、続きを望む声もありました。



CMは同社YouTubeチャンネル「UHA味覚糖公式チャンネル」でも公開中です。