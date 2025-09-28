【アリ姉とキリギリス妹】不安が現実に「しっかり治療に専念してほしい！」＜第19話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第19話 姉の気持ち：ゆっくり静養を
【編集部コメント】
実母さんが頑張りすぎていることについては、実父さんも気になっていたのですね。パートに孫の世話に家事……となると、なかなかゆっくり休む時間が取れません。実父さんはまだまだ現役の会社員なので、平日に実母さんを手伝うことは難しいでしょう。実父さんとアンナさんからすれば、不謹慎かもしれませんが「起こるべくして起こった出来事」だったのかもしれません。一方、子どもの預け先をまだ確保できないクルミさん。困ったときにすぐに使える預け先を確保しておくことは大切ですよ〜！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
