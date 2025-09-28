¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¤Ë¹â¾¾¡¦¥µ¥ó¥Ýー¥ÈÃÏ¶è¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê²¾ÁÛ¶õ´Ö ¡ÖÅç¥³ー¥É¡×¤Ï¡©¡Ú¹áÀî¡Û
¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Î¥µ¥ó¥Ýー¥ÈÃÏ¶è¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡Ö¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥Ýー¥È¹â¾¾¤ò¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Áö¤ê²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤¬¸ø³«¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÅÔ»Ô¤Î3¼¡¸µ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¹áÀî²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê²¾ÁÛ¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë3¼¡¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¿¦°÷¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¼èÆÀ¤òÂ¥¤·¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤Æ·úÀß¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¤Ç¥µ¥ó¥Ýー¥È¹â¾¾¤òË¬¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¿ô»ú¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤È¤·¤Æ¹¤¯°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅç¥³ー¥É¡×:5781－9738ー3769