¡Ö¥«¥é¥ª¥±1¶Ê10±ß¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×ÂåÉ½¶Ê¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤Î¥µ¥¹¥±¤Î°õÀÇ¡¢Éû¶È¡¢°ìÈ¯²°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎËÜ²»¡Ä³Ú¶Ê¤Ø¤ÎÀÕÇ¤´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤¿º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¤³¤È
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÊ¿À®¤ÎÃËÀ¥Ç¥å¥ª¥½¥ó¥°¤Î°ì¤Ä¥µ¥¹¥±¤Î¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î°õÀÇ¤äÎ¢ÏÃ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥µ¥¹¥±¤Î¸½ºß¤Î³èÆ°¤òÆó¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤Î°õÀÇ»ö¾ð
¢ö¤³¤ÎÀ¼¤¬¸Ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë ·¯¤Ë¹¥¤¤È¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£2004Ç¯4·î¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤ÏÈ¯Çä¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£¤½¤·¤ÆÎáÏÂ¤Îº£¤â¼ã¤¤À¤Âå¤ËÄ°¤«¤ì¡¢²Î¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌ¾¶Ê¤À¡£¥µ¥¹¥±¤Î±ü»³Íµ¼¡¡Ê47¡Ë¤ÈËÌÀ¶¿åÍºÂÀ¡Ê47¡Ë¤Ë°õÀÇ»ö¾ð¤«¤éÉû¶È¡¢¡È°ìÈ¯²°¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
±ü»³Íµ¼¡¡Ê°Ê²¼¡¢±ü»³¡Ë ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥ÓÏª½Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
ËÌÀ¶¿åÍºÂÀ¡Ê°Ê²¼¡¢ËÌÀ¶¿å¡Ë¡¡Åö»þ¡¢¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ë¤Ï½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Û¤É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢ËÍ¤é¤Î´é¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢²Î¤¬½ã¿è¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
――º£Ç¯¡¢È¯Çä¤«¤é21Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤â¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥Æ¥£ー¥ó¤Ë»É¤µ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤°õÀÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
Æó¿Í¡¡¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£
――Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥íー¥É¡Ù¤ò²Î¤¤¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤â¼ê³Ý¤±¤¿¸×ÉñÎµ¤Î¹â¶¶¥¸¥çー¥¸¤µ¤ó¤ÏÌó20²¯±ß¤Î°õÀÇ¤ò¼ê¤Ë¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤âÇ¯´Ö1200Ëü±ß¤Û¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡©
ËÌÀ¶¿å¡¡¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÍ¤Î¿äÂ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¶¶¥¸¥çー¥¸¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¸¶È×¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¼«¼çÀ½ºî¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸¶È×¸¢¤ò¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë·ã¥ì¥¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£ËÍ¤é¤Î¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤âÄ¹¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¡ØSmile¡Ù¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È100ËüËç¶á¤¯¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¡Ë¤¹¤´¤¯½õ¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Á¤í¤ó°õÀÇ¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
±ü»³¡¡¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±éÈñ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò´Þ¤á¤¿¤â¤Î¤¬¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÌÀ¶¿å¡¡¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¡È²»³Ú1ËÜ¡É¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹âµé¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¡¢¿µ¤Þ¤·¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤Ç¤¹¡£ÀÎ¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡È¥«¥é¥ª¥±1¶Ê10±ß¡É¡£¤½¤ó¤Ê°õÀÇ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡1¶Ê10±ß¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ó¥ë¤¬²¿Åï¤â·ú¤Ä¡Ê¾Ð¡Ë
±ü»³¡¡º£Æü¡¢¤³¤Î¼èºà¤Ë¤âÅÅ¼Ö¤ÇÍè¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÇÍè¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë
ËÌÀ¶¿å¡¡¤À¤«¤é°õÀÇ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡È¥Á¥ê¥Ä¥â¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤¬ÌµÆÜÃå¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°õÀÇ¤ÎÌÀºÙ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤âÆÉ¤ß²ò¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¥«¥é¥ª¥±°õÀÇ¡ü±ß¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤½ñ¤«¤ìÊý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤ÈÌ´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢Ï©¾å¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤ÎÌ´¤Ï³ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²êÀ¸¤¨¤¿¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤Ø¤ÎÀÕÇ¤´¶
――¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²»³Ú³èÆ°°Ê³°¤ÎÉû¶È¤Ê¤É¤Ï¡©
ËÌÀ¶¿å¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Éû¶È¤Ë¶½Ì£¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢²»³Ú°Ê³°¤Ë¤Þ¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤«¤²ÍÍ¤ÇËèÇ¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³Ø±àº×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
±ü»³¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ò²ó¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ËÌÀ¶¿å¡¡¤À¤«¤é¡¢¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸Â¤ê¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
――¤µ¤é¤Ë¼ºÎé¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È°ìÈ¯²°¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡©
ËÌÀ¶¿å¡¡¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é»×¤¦¤±¤É¡¢¡È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¤È¤«¡È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò½Ð¤½¤¦¡É¤È¤«¡È¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌµÍý¥²ー¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Ê¤ª»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤ò»Ä¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤é¤Î¸Ø¤ê¤Èºâ»º¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡È¤À¤Ã¤¿¤éºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡É¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¯³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¥µ¥Ó¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç¹ç¾§¤¹¤ë¤¢¤Î¥·ー¥ó¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Èºî¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
±ü»³¡¡°ìÈ¯²°¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈËÍ¤é¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢º£¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡£ËèÇ¯¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£º£¤Ê¤ª¡¢¼ã¤¤»Ò¤Ï¡È¿À¶Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Æ±À¤Âå¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²áµî¤ÎºîÉÊ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤Ï¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÈ¯²°¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ÆÅöÁ³¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Á´Á³¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¶Ê¤Ïº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÌÀ¶¿å¡¡¼êÁ°¤ß¤½¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¤µ¤ìÊý¡¢»Ä¤êÂ³¤±Êý¤ò¤¹¤ë¶Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸Ø¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÙ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤´¶¤¬¤É¤ó¤É¤ó²ê¤¨¤Æ¤¤Æ¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Î¤â¤¦1¤Ä¤Ë¡¢ËÍ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«»ýÉÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£º£¤¹¤°Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ëè·î¸¡ºº¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶¯¤¤Ìô¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²óÉü¤¬¸«¹þ¤á¤ëÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å°¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¥¬¥¿¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¿ÈÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿²ÎÀ¼¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÇ¯¡¹¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ü»³¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤«¡¢1Ç¯1Ç¯¤¬ËÜÅö¤ËÁá¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é²¿Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¿¦¶È¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«ÉÔ°Â¤Ï¤Ì¤°¤¨¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥µ¥¹¥±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÌÀ¶¿å¡¡¤¦¤ó¡£º£¤ÏËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¼¤¬¸Ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë――¡£ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¥µ¥¹¥±¤Ïº£Æü¤â²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
取材・文●塚田舞子