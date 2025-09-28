キャディと欧州選抜が一触即発の事態へ… 世界1位のシェフラーが4連敗で“不名誉記録”も樹立
＜ライダーカップ 2日目◇27日◇ベスページ・ブラックC（ニューヨーク州）◇7352ヤード・パー70＞現在、世界ランキング1位。米国チームを牽引するはずだったスコッティ・シェフラーだが、2日目もまさかの2敗と、白星をまだチームにもたらしてはいない。2日間で4戦に出場し0ポイントだったのは、1967年のピーター・アリス（イングランド）以来2人目。不名誉な記録も樹立してしまった。
【写真】2年前も…マキロイがタイガーの元キャディに激怒
初日はラッセル・ヘンリー、J.J.スポーンと組んで2連敗。2日目の午前は再びヘンリーと組みフォアサム（2人が1つのボールを交互に打つ方式）に臨んだが、ロバート・マッキンタイア（スコットランド）＆ビクトル・ホブラン（ノルウェー）組に敗れた。「流れを変えたい」と望んだキーガン・ブラッドリー主将は、情熱的なブライソン・デシャンボーとのペアにし、シェフラーをフォアボール（2人がそれぞれプレーし良いほうのスコアを採用）に送り込んだのだが…、残念ながら願った方向には動かなかった。トミー・フリートウッドとジャスティン・ローズ（ともにイングランド）組の勢いを止めることができない。それどころかグリーン上でデシャンボーのキャディが、ローズのバーディパットのラインを踏んで、怒りをかうシーンまで見られたほどだ。それでもローズは5メートル弱を沈めてバーディ。するとデシャンボーも3メートルを沈め返した。大声援の中でよろこぶデシャンボー。すると今度は、フリートウッドとそのキャディと、シェフラーのキャディを務めるテッド・スコット氏との“揉め事”に発展した。さらにスコット氏は、欧州チーム副主将のフランチェスコ・モリナリ（イタリア）とも言い争い、それは16番ティまで続いた。その16番ホールでは、マッチの継続を願って打ったシェフラーのバーディパットがカップまで届かず。まだ2ホールを残していたが、逆転の可能性が消えたため、ここで無念のホールアウトを迎えることになった。「ブライソンと僕は良いプレーもいくつもあったが、相手チームが素晴らしかった。本当に脱帽ものだ。ブライソンは一日中戦い抜いてよくやった。本当に貢献してくれたが、我々は十分とは言えなかった」世界1位は、そう言ってがっくりと肩を落とす。一方のデシャンボーは「最終日はまだ何が起きるか分からない。大きな差があるけれど、明日は歴史に残る大逆転劇になる」と強気の姿勢を崩さなかった。2日目を終え、米国と欧州の差は7ポイントにまで広がった。最終日の個人戦では、ここまで何度も圧倒的な強さを見せてきたシェフラーが、一矢報いることはできるか？（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ライダーカップ 2日目の結果
NBAのスーパースター マイケル・ジョーダンが欧州チームにアドバイス？ その内容は…
22試合1勝の松山英樹は、今季一体いくら稼いだ？ 前年より“約7億円ダウン”も…ものすごい金額に！
あなたは見抜ける？ クイズ「偽物クラブ」はどっち
どのドライバーが本当に飛ぶのか？ ロボット試打でリアルな飛距離を大公開
初日はラッセル・ヘンリー、J.J.スポーンと組んで2連敗。2日目の午前は再びヘンリーと組みフォアサム（2人が1つのボールを交互に打つ方式）に臨んだが、ロバート・マッキンタイア（スコットランド）＆ビクトル・ホブラン（ノルウェー）組に敗れた。「流れを変えたい」と望んだキーガン・ブラッドリー主将は、情熱的なブライソン・デシャンボーとのペアにし、シェフラーをフォアボール（2人がそれぞれプレーし良いほうのスコアを採用）に送り込んだのだが…、残念ながら願った方向には動かなかった。トミー・フリートウッドとジャスティン・ローズ（ともにイングランド）組の勢いを止めることができない。それどころかグリーン上でデシャンボーのキャディが、ローズのバーディパットのラインを踏んで、怒りをかうシーンまで見られたほどだ。それでもローズは5メートル弱を沈めてバーディ。するとデシャンボーも3メートルを沈め返した。大声援の中でよろこぶデシャンボー。すると今度は、フリートウッドとそのキャディと、シェフラーのキャディを務めるテッド・スコット氏との“揉め事”に発展した。さらにスコット氏は、欧州チーム副主将のフランチェスコ・モリナリ（イタリア）とも言い争い、それは16番ティまで続いた。その16番ホールでは、マッチの継続を願って打ったシェフラーのバーディパットがカップまで届かず。まだ2ホールを残していたが、逆転の可能性が消えたため、ここで無念のホールアウトを迎えることになった。「ブライソンと僕は良いプレーもいくつもあったが、相手チームが素晴らしかった。本当に脱帽ものだ。ブライソンは一日中戦い抜いてよくやった。本当に貢献してくれたが、我々は十分とは言えなかった」世界1位は、そう言ってがっくりと肩を落とす。一方のデシャンボーは「最終日はまだ何が起きるか分からない。大きな差があるけれど、明日は歴史に残る大逆転劇になる」と強気の姿勢を崩さなかった。2日目を終え、米国と欧州の差は7ポイントにまで広がった。最終日の個人戦では、ここまで何度も圧倒的な強さを見せてきたシェフラーが、一矢報いることはできるか？（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ライダーカップ 2日目の結果
NBAのスーパースター マイケル・ジョーダンが欧州チームにアドバイス？ その内容は…
22試合1勝の松山英樹は、今季一体いくら稼いだ？ 前年より“約7億円ダウン”も…ものすごい金額に！
あなたは見抜ける？ クイズ「偽物クラブ」はどっち
どのドライバーが本当に飛ぶのか？ ロボット試打でリアルな飛距離を大公開