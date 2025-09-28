＜中間速報＞後藤未有と穴井詩が首位 神谷そら、菅楓華ら1差追走
＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 最終日◇28日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、後藤未有と穴井詩がトータル7アンダー・首位に並んでいる。
【LIVE】吉田鈴さんはミニスカスタイル
1打差3位タイに2週連続Vがかかる神谷そら、菅楓華、吉本ここね。2打差6位タイに佐藤心結と工藤遥加、3打差8位タイには桑木志帆、木戸愛、ルーキーの吉田鈴らが続いている。2週前の「日本女子プロ」を制した金澤志奈は、トータル2オーバー・33位タイで後半をプレーしている。今大会の賞金総額は7000万円。優勝者には1260万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
