¡ÚÁ÷¸¡¡Û¼¯²°»Ô»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÎÃË(47)¡¡ÌÌ¼±¤Î¤¢¤ëÃËÀ(70)¤Î¼ó¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤
¡¡70Âå¤ÎÃËÀ¤Î¼ó¤òÅá¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿47ºÐ¤ÎÃË¤¬28ÆüÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼¯²°»ÔÀ¾¸¶¤Î²ñ¼Ò°÷º£Â¼Í´²ðÍÆµ¿¼Ô(47)¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï9·î22Æü¤ÎÌë¤«¤é23Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë¼¯²°»Ô¤Î70Âå¤ÎÃËÀ¤Î²È¤ÇÃËÀ¤Î¼ó¤òÅá¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥íー¥×¤Ç¹Ê¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¼ó¤ÎÀÚ¤ê½ý¤Ê¤ÉÁ´¼£1½µ´Ö¤Î¥±¥¬¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢»ö·ïÅö»þº£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃËÀ¤Î²È¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åá¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÃËÀ¤Î²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤Ê¤ÉÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£