タレント上沼恵美子（70）が28日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。不仲説もささやかれる明石家さんま（70）との関係を激白した。

同い年で、ともにテレビ・ラジオのバラエティー番組を長年席巻してきた上沼とさんま。2016年、カンテレ系トーク番組「さんまのまんま」の大阪での生放送に上沼はゲストとして出演した。

上沼は生放送中に「ケンカしてん」と告白。この日のパネラー陣が驚く中、「違うねん、ほんとのケンカじゃないよ？“あなた昔、感じ悪かったわね”って言うただけ」と振り返った。

「すごかったんですよ。30分のところが1時間生放送で…。次の（ゲスト）沢口靖子さんが顔引きつってた」と言って、笑わせた。

「でも、あのおかげで、私さんまちゃん大好きになって」と回想。出演後、上沼はすぐに帰宅したが、スパイのような上沼のスタッフが、さんまが上沼についてどう言うか勝手に動向を見守っていたという。「そしたらね、さんまちゃんって凄いね！“上沼さん面白かったなあ…！絶対おもろかったよな！最高やったわ！”って言ってエレベーターに乗っていったって。（偵察していたスタッフも）“さすが大物！”ってみんな言うてた」と明かした。

「さすがよ！時々、さんまさんと仲悪いっていまだに出ることあるけど、全然！」と否定し、“よそ行き”の声色に変えて「尊敬しております」と三つ指をついて頭を下げるジェスチャーでアピール。ますだおかだ・岡田圭右から「それが逆に怖いわ！」とつっこまれていた。