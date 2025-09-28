北斗晶、“全くメディアに出ない”次男との貴重な2ショット披露「立派な青年に」「大人になりましたね」
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が27日、自身のブログを更新。次男・誠之介さん（22）との“貴重”な2ショットを公開した。
【写真】「立派な青年に」北斗晶＆“全くメディアに出ない”次男の貴重な2ショット
この日、お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）とトークショーを開催した北斗。「モモコさんの話しが面白すぎて 会場からも笑い声が響く楽しいトークショーでした」と感想を述べ、会場に来ていたモモコの長男夫妻に「初々しい若夫婦にキュンキュンしましたー！」とつづった。
続けて、「そして我が家も…実は、次男がこっそり観に来てくれてました〜!!」と明かし、誠之介さんとの2ショットをアップ。「全くメディアにも出ないので 次男は元気なのか!?と気にかけてくださる方も多いですが。。。 お陰様で、あんなに小さかった誠ちゃんはヒールの高い靴を履いてる私よりも大きくなって 元気で勉学にサークルに励んでおります」と次男の近況を伝えた。
コメント欄には「誠ちゃ〜ん 観に来てくれてたんですね〜」「誠ちゃん、大人になりましたねぇ」「お顔隠してても感じ取れる、とっても立派な青年に成長されましたね」「お顔スタンプだけど、カッコいい成年になってるのがわかるよぉ」「たくましくなりましたね」「久しぶりに誠ちゃん見れてよかったです」などの声が寄せられている。
