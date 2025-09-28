RKK

¼Ì¿¿³ÈÂç

½ë¤µ¤â¤ä¤ï¤é¤®»Ï¤á³¤Äà¤ê¤Î¥·ー¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿Å·ÁðÃÏÊý¤Ç¤Ï¥¿¥¤Äà¤êÁª¼ê¸¢¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¡Ö¿¼³¤ ÂäÄà¤í¤«¤¤Áª¼ê¸¢¡×¤ÏÅ·Áð»Ô¡¢¿¼³¤ÃÏ¶è¤¬³«¤¯°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çµû¤¬¤è¤¯Äà¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿¼³¤µù¹Á²­°ìÂÓ¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£

28Æü¤Ï¸©Æâ³ÆÃÏ¤«¤é¤ª¤è¤½50¿Í¤Û¤É¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¼«Ëý¤ÎÏÓ¤ò¶¥¤ª¤¦¤È¿¼³¤µù¹Á¤«¤éÁ¥¤ËÊ¬¾è¤·¤Æ·èÀï¤Î¾ì¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Þ¥À¥¤°ìÉ¤¤ÎÄ¹¤µ¤È½Å¤µ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤·¤Æ¤À¤ì¤¬°ìÈÖÂç¤­¤Ê¥Þ¥À¥¤¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¤«¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£

À¸¤­¤¿¥¨¥Ó¤ò¥¨¥µ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤äµ¿»÷±Â¤ò»È¤¦¤Ê¤ÉÄà¤êÊý¤Ï¼«Í³¤Ç»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¿å¿¼70㍍Á°¸å¤Î³¤Äì¤ËÄà¤ê»å¤ò¿â¤ì¤Æ¡È¤¢¤¿¤ê¡É¤òÂÔ¤Ä¤È¡¦¡¦¡¦

50¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¥Þ¥À¥¤¤ä¥¬¥é¥«¥Ö¤ä¥¢¥³¥¦¤¬¼¡¡¹¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¡ÖÌÀÆü¤ÏÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤Ç¤ªÅÚ»º¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë

¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï£±£°·î5Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ»²²Ã¤Ë¤Ï¿½¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£