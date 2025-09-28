華やかであったか♡【ファーアウター】が狙い目です！

今季、トレンドアイテムとして注目されているファーアウター。USAGI ONLINEで展開しているブランドからも、発売されているので要チェックです！

毛足の長いゴージャス系から、カジュアルモードに着こなせるタイプまで多種多様なラインナップ。間違いなくコーデの主役に躍り出るアイテムです！



カラー違いのエコファーをMIXして華やかに

エコファーライダースジャケット／FURFUR

カラーだけでなく質感も異なる素材で切り替えた、個性派なルックスに釘付け。顔まわりと袖には毛足の長いファーを飾り、華やかに仕上げました。華やかさだけでなく、小顔効果も期待できるのがうれしいポイント。

オフホワイト、ブラウン、ピンクの３色展開です。

女性らしい丸みを帯びたシルエットが魅力

ファーショートコート／SNIDEL

カジュアル、きれいめにも合わせやすく、さらにショート丈なのでワンピースからパンツに至るまでマッチ。とにかく着まわし力に優れているんです。ボリューミーな襟つきだから小顔効果もあり！ポケットもついているので、日常生活においても便利な一着なんです。

カラーはベージュ、ブラウン、MIX。カラーによって表情が異なるのでお好みで選んでくださいね。

毎年人気のエコファーが今年も登場！

バリエファーショートコート／LILY BROWN

LILY BROWNで大人気のエコファーコート。今季はフロントにゴールドボタンを飾り、ヴィンテージライクにブラッシュアップしました。防寒性が高いので、真冬も安心。ふんわりした着心地もポイントです。

アイボリー、キャメル、モカの３色展開でお届け！

アレンジがきいて、なおかつ体型カバーも叶う♡

『WEB限定』ノーカラーファーボアZIPブルゾン／URBAN RESEARCH ROSSO

ソフトなタッチのフェイクファーで仕上げたブルゾンは、軽い着心地なのにあったさ抜群！裏地がついているので真冬も頼りになりそうです。

ミニマルなデザインで着まわしがきくため、ワンピースやパンツ、ショート丈ボトムなどあらゆるアイテムに対応。WEBでしか買えないので要チェックです！

上品に着こなせるブラウンとグレージュの２色展開。

さらっと羽織るだけで華やかにあかぬけ

ニュアンスミックスフェイクファージャケット／EIMY ISTOIRE

リュクスなオーラを放つ、フェイクファーコート。ドレッシーなコーデをはじめ、カジュアルなデニムスタイルまでマッチします。シンプルなコーディネートすら、たちまち華やかに仕上げてくれる主役アイテム！

リアルに近いフェイクファー仕立てのアウターも

パッチワークエコファーミドルコート／FURFUR

パッチワークのように切り替えた配色がポイント。重厚感があるフォルムに見えますが、着心地はとにかく軽やか。さらっと羽織れるように、すべりのいい裏地をつけています♡アイボリー、グレー、ピンクの３色展開。