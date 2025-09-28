Ä¹Ìî»Ô¤Ç¼«Æ°¥Ö¥ìー¥¤Ê¤ÉÅëºÜ¤Î¡Ö¥µ¥Ý¥«ーÂÎ¸³²ñ¡×¡¡½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¡ÚÄ¹Ìî¡Û
½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤Ë¹ç¤ï¤»27Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Ç¤Ï¼«Æ°¥Ö¥ìー¥¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ý¥«ー¡×¤ÎÂÎ¸³²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ã³²Êª¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¼«Æ°¥Ö¥ìー¥¤¬¤«¤«¤ë¡Ö¥µ¥Ý¥«ー¡×¡£Ä¹Ìî»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥µ¥Ý¥«ー¡×¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ê¤ÉÌó50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñÄ¹Ìî»ÙÉô¤Ê¤É¤¬´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥µ¥Ý¥«ー¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼«Æ°¥Ö¥ìー¥¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ý¥«ーÂÎ¸³¼Ô
¡ÖÂç¤¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡Ç½¤À¤È»×¤¦¡×
¸©·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñ¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤¬¡Ö¥µ¥Ý¥«ー¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÁ´±¿Å¾¤ËÅØ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£