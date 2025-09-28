昨年１１月末をもって２３年所属していた吉本興業とのマネジメント契約を円満に終了し、フリーになったお笑いタレントのエハラマサヒロが２８日までに自身のＳＮＳを更新。自身が主催する舞台が開幕したことを報告し、思いをつづった。

インスタグラムで「僕が芸人人生賭けて本気で作ってる舞台『ザ・ミュージカルマン』がついに開幕しました」と始め、「僕が楽しいと思った物、すごいと思った物、面白いと思った物を全て詰め込んだ２時間のエンターテインメントショータイム 頭から最後まで笑い声で溢（あふ）れて大きな拍手に包まれました とんでもない手応えで、確実に過去１いい舞台になっています」とコメント。

「ミュージカルと言う名は付きつつも実際の舞台はミラクルひかる生バンドものまね歌謡ショー、エハラマサヒロ歌ネタショー、世界一のダンサーショータイム、ヒューマンビートボクサーによるエハラとコラボショー、豪華ゲストによる生ライブ、芸人による爆笑ステージを全て１つのストーリーの中で展開していくと言う舞台です。確実に僕しかできない舞台が作れた自信があります！」と紹介し、演者との集合写真をアップ。最後に「明日の昼公演、明後日の夜公演はまだチケットがございます。当日券も出るので１人でも多くの方にこれを届けたい！武道館まで持って行きたい！！皆さん一度見に来てください。今日笑いたい方、最高の体験をしに来てください ＰＳ．歌姫から絶賛して頂いて上機嫌です」と締めくくった。

この投稿には「急きょチケット取りました！」「パワーアップしてる」「期待してます！」などの声が寄せられている。