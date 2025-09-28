三田寛子、24歳迎えた三男・歌之助と親子2ショット “本名入り”バースデープレート囲み笑顔「お誕生日おめでとうございます」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（59）が27日、自身のインスタグラムを更新。「三男歌之助が今月10日に24歳になりました」と報告し、仲良く誕生日を祝う親子2ショットを公開した。
【2ショット写真】三男・歌之助の“本名入り”バースデープレート囲み、笑顔はじける三田寛子
写真には、「2」「4」のローソクとともに華やかにデコレーションされたバースデープレートを手にした歌之助と、息子の隣でうれしそうな笑みを浮かべる三田の姿が。チョコレートペンでは「よしお HAPPY BIRTHDAY」と、歌之助の本名（中村宜生）が記されている。
この夏、フランス・パリへひとり旅に出かけた三田だが、歌之助とは2回一緒にパリに行ったことがあるといい、投稿では当時のエピソードを紹介。
1回目は、歌之助が1歳のころで「将来この子が目の前のオペラ座で歌舞伎をやれる日が来たらいいなぁ」と思いを馳せたそう。
2回目は「上の子達の歌舞伎に忙しすぎてひとり遊びばかりさせていたから 思い切って小学校卒業記念に#母子旅行」（原文ママ）と、親子2人旅でパリへ。「リュックで身軽に出発したのに買い物して荷物が増えここでスーツケースを調達 買ってすぐエスカレーターで落っことして新品なのに傷だらけ 受け止めてくれた時の彼の顔が忘れられない」と、ちゃめっ気交じりに旅での“ハプニング”を振り返った。なお、そのトランクは現在も活躍中だという。
この投稿に対し、コメント欄には「お誕生日おめでとうございます」「歌之助さんは小さい時に2度もパリにいらっしゃったのですね！彼のセンスの良さはそのあたりに原点が!?」「パリはステキな思い出がいっぱいなんですね」「夢がかないますように願ってます」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【2ショット写真】三男・歌之助の“本名入り”バースデープレート囲み、笑顔はじける三田寛子
写真には、「2」「4」のローソクとともに華やかにデコレーションされたバースデープレートを手にした歌之助と、息子の隣でうれしそうな笑みを浮かべる三田の姿が。チョコレートペンでは「よしお HAPPY BIRTHDAY」と、歌之助の本名（中村宜生）が記されている。
1回目は、歌之助が1歳のころで「将来この子が目の前のオペラ座で歌舞伎をやれる日が来たらいいなぁ」と思いを馳せたそう。
2回目は「上の子達の歌舞伎に忙しすぎてひとり遊びばかりさせていたから 思い切って小学校卒業記念に#母子旅行」（原文ママ）と、親子2人旅でパリへ。「リュックで身軽に出発したのに買い物して荷物が増えここでスーツケースを調達 買ってすぐエスカレーターで落っことして新品なのに傷だらけ 受け止めてくれた時の彼の顔が忘れられない」と、ちゃめっ気交じりに旅での“ハプニング”を振り返った。なお、そのトランクは現在も活躍中だという。
この投稿に対し、コメント欄には「お誕生日おめでとうございます」「歌之助さんは小さい時に2度もパリにいらっしゃったのですね！彼のセンスの良さはそのあたりに原点が!?」「パリはステキな思い出がいっぱいなんですね」「夢がかないますように願ってます」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。