【明治安田J1リーグ】ヴィッセル神戸 2ー1 清水エスパルス（9月27日／ノエビアスタジアム神戸）

【映像】セクシーな2人抜きドリブルの瞬間

元日本代表のMF乾貴士が相手2人を突破し、フィニッシュワークに持ち込んだ。独力でチャンスを生み出した緩急自在のテクニックに、ファンも熱狂している。

J1リーグ第32節でヴィッセル神戸と清水エスパルスが対戦。その51分のことだ。

乾が左サイドのタッチライン沿いでボールを受けると、神戸のDF酒井高徳が追走してくるも、右半身でうまくブロックしながら緩急の変化で突破していく。ペナルティーエリアのライン上ではDF山川哲史がカットインを塞いできたが、相手が触れるかどうかのギリギリまでボールをさらしてから右足首のスナップを使ってタッチする。左から右への急激な進路変更で完全に逆を取って切れ込み、倒れ込みながらも右足でシュート。これはGK前川黛也に阻まれたが、ドリブルのリズムチェンジで相手2選手を翻弄し、局面を打開してゴールに迫った。

秋葉忠宏監督もサムズアップで讃える中、解説・木場昌雄氏も「いやぁ、シュートまでいきましたね」と感嘆の声を漏らし、「酒井との1対1でしたけど、緩急をうまく使いながら。山川が出てきたところも逆を取っていますよね。あれだけスピードに乗っていたら、なかなか相手を見られなかったり、ヘッドダウンしてしまうんですけども、しっかりと相手を見て逆を取っていますよね」とトップスピードでの変幻自在なドリブルを称賛している。

ファンもABEMAのコメント欄で反応。「乾は別格よ」「たかし半端ないって」「乾はまだまだ怖さがある」「ドリブルうめえ」「緩急やばい」「入ったかと思った」「まじで乾うま」「乾すごすぎ」「セクシーたかし」と熱狂しているようだ。

清水はアウェイで先制に成功したが、後半に2失点を喫して逆転負けとなり、無敗記録が「5」でストップした。なお、乾は82分までプレーし、チームで2番目に多い19回のスプリントを記録。攻撃面でチームをけん引するも、ファン・サポーターに勝利を届けることはできなかった。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）