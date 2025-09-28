9月20日放送のABEMA「給与明細」では、今年5月に電撃復帰を発表した人気セクシー女優・蓮実クレアに密着した。

【映像】セクシーなキャミソール姿の蓮実クレア（実際の映像）

再デビューする理由について、蓮実クレアは「引退理由になってた子宮の腫瘍が、めっちゃ腕のいいお医者さんを紹介していただいて、最小限の傷跡で治すことができた」からだという。

そして、「これいけるなと思って、復帰をXで言ったら、女優さんや監督さんもいっぱいリアクションしてくれた」と再デビューを決意した。

復帰作については「もう撮ってます。めちゃくちゃ体力落ちてましたが、それ以外は変わらなかった。4年経っても1カ月ぶりの現場ぐらいの気持ちでした」と明かす。仕事の基本姿勢は変わらず、「現場にちゃんと行って、しっかり仕事して、スタッフさんに迷惑をかけず。でも言うべき時は自分のことを守るために言う」と語った。

今後については、「誰かの推しであり続けるために努力をする。蓮実クレアを崩しすぎないでいたい。若くて可愛い子が溢れてるから、私にしかできないセクシー女優でありたい。健康以外で辞めることはない」と断言した。