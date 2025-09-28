¸µÇµÌÚºä46À¸¶ðÎ¤Æà¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡Ö¿åÃ«Àé·Ã»Ò50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡×¤òÅöÌÌµÙ±é¡¡ÂåÌò¤Ï¿¢Â¼ÍýÇµ
¡Ö¿åÃ«Àé·Ã»Ò50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡×¸ø¼°HP¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¸¶ðÎ¤Æà¡Ê29¡Ë¤ÎµÙ±é¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°HP¤Ç¤Ï¡Ö¿·²ÎÉñ´ìºÂ¡Ø¿åÃ«Àé·Ã»Ò50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡ÙÂåÌò¾å±é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤êÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¿åÃ«Àé·Ã»Ò50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹À¸¶ðÎ¤Æà¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢µÙ±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤êÂåÌò¤Ë¤Æ¾å±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥Ê¡¦¥ê¥ô¥Ô¡¼¥¹Ìò¡¡¿¢Â¼ÍýÇµ¡×¤ÈÀ¸¶ð¤ÎµÙ±é¤È¡¢½÷Í¥¿¢Â¼ÍýÇµ¡Ê27¡Ë¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÂåÌò¾å±é¤ËÈ¼¤¦Ê§¤¤Ìá¤·¤Î¼Â»Ü¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£²¿Â´¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î27Æü¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¿·²ÎÉñ´ìºÂ¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¼£ºÂ¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£