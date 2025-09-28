ÊÁËÜÌÀ¡¢¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù10¼þÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡ª50Ç¯Íè¤ÎÂç¿ÆÍ§¡¦¹âÅÄ½ã¼¡¤ÈÇú¾Ð»¶Êâ
¹âÅÄ½ã¼¡¤¬¡È°ìÊâ°ì²ñ¡Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¤¤Á¤¨¡Ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë»¶Êâ¤¹¤ë¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¡£
ËÜÆü9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤¬´Ý10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎµÇ°¤Ë9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤È30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÊÁËÜÌÀ¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£
ÊÁËÜ¤Ï¹âÅÄ¤Î50Ç¯Íè¤ÎÂç¿ÆÍ§¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÈÖÁÈ¤Ë2²ó½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë»¶ÊâÃç´Ö¡£º£²ó¤Ï¶äºÂ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢2¿ÍÃçÎÉ¤¯Çú¾Ð»¶Êâ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¢¡ÊÁËÜÌÀ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤ËÀøÆþ¡ª
9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ÌÎò»Ë¤¢¤ë·úÊª¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¿·µìÆþ¤êº®¤¸¤ë¶äºÂ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤ò»¶ºö¤¹¤ë¡£
ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶äºÂ¤Î´é¤È¤â¸À¤¨¤ë»þ·×Åã¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ÖÏÂ¸÷¡Ê¥»¥¤¥³¡¼¥Ï¥¦¥¹¶äºÂ¡Ë¡×¡£ÉáÃÊ¤ÏÈó¸ø³«¥¨¥ê¥¢¤Î¾ì½ê¤ò´Þ¤áÎò»Ë¤¢¤ëÏÂ¸÷¤Î´ÛÆâ¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºÇ¶á»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¹âÅÄ¤ÈÊÁËÜ¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤À¤¬¡¢ÊÁËÜ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¹âÅÄ¤Ï¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶â»ý¤ÁÏ·¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Î¤·¡¢°ìÊý¤ÎÊÁËÜ¤Ï¹âÅÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö¡ÊÄ¾ÀÜËÜ¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡ËÁ´Á³ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¤¡£¥¤¥±¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¡¢¸ß¤¤¤òË«¤á¹ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²°¾å¤Î»þ·×Åã¤ÎÁ°¤Ç¤Ïµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤â¡£¡Ö´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¡Ö·ù¤À¤è¡×¤È¾È¤ì¤ë2¿Í¤À¤¬¡Ä¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÊÁËÜ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ê¡¢5ºÐ¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î³¹¡¦Åì¶äºÂ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
²ÎÉñ´ìºÂ¤Î¤ªÅÚ»ºÅ¹¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶Ã¤¤Î¤ªÅÚ»º¤òÈ¯¸«¤·¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¹âÅÄ¤¬ÊÁËÜ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÊÁËÜ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÊÁËÜ¤Ë±ï¤Î¤¢¤ëÏÂ²Û»ÒÅ¹¤òË¬Ìä¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÁËÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1948Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Ï·ÊÞÍÎ¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¤Ê¤É¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÁËÜ¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¤ÎµÇ°½µ¤Ëµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿ÊÁËÜ¤È¤Î»¶Êâ¤òµ×¡¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¹âÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÄ¹¤¤Ç¯·î¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¸ß¤¤¤Ë¡Ë¸ÀÍÕ¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¢¤È10Ç¯¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Í¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
°ìÊý¤ÎÊÁËÜ¤Ï¡Ö¡Ê¶äºÂ¤Ï¡Ë¶¿½¥¤ò¤½¤½¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»¶Êâ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¹âÅÄ½ã¼¡¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤³¤ÎÀè¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¢¡¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡¦¥í¥´¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬°ì¿·¡ª
¤µ¤é¤Ë10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡¦¥í¥´¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤ë¡£
¿·¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ÏÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬ÈÖÁÈ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ØOnce In A Lifetime¡Ù¤Ë·èÄê¡£Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ú²÷¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¹âÍÈ´¶¤òÍ¿¤¨¡¢¹âÅÄ¤ÎÌû²÷¤Ê»¶Êâ¤ÎËë³«¤±¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥í¥´¤Ï¹âÅÄ¤¬¼«¤é¼ê³Ý¤±¡¢²¹¤«¤¯³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¿·¤¿¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡õ¥í¥´¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÃíÌÜ¤À¡£