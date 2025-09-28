腰痛、実は命の危険サイン？裏に「がん・大動脈解離」が隠れていることも【医師解説】

腰痛は日本人の多くが経験する一般的な症状ですが、なんとなく我慢して過ごしている人は多いようです。しかし、腰痛の専門家に相談して適切な治療を受けることで、痛みの軽減や生活の質の向上が期待できます。今回は、整形外科を受診するメリットなどについて、「平井整形外科クリニック」の平井志馬先生に解説していただきました。

監修医師：

平井 志馬（平井整形外科クリニック）

埼玉医科大学医学部卒業。その後、東京大学医学部附属病院整形外科入局、東京都立墨東病院、横浜労災病院などで経験を積む。2023年、神奈川県横浜市に位置する「平井整形外科クリニック」の副院長に就任。現在も国立病院の脊椎外科部長、脊椎治療センター長として年間300件以上の脊椎手術をおこなう。日本整形外科学会専門医、日本整形外科学会認定脊椎内視鏡下手術・技術認定医、日本脊椎脊髄病学会専門医・指導医。

編集部

「腰痛は病気や怪我ではないから病院に行っても仕方がない」と思ってしまいます。

平井先生

たしかに、そう考える人も多いと思います。しかし、病院などの大きな医療機関では設備が充実しているため、より詳細な腰痛の原因を精査することが可能です。一方で、整形外科の診療所やクリニックを受診すると、腰痛の原因がはっきりわかることに加え、自分の背骨の特徴などについても知ることができます。一口に腰痛と言っても様々な病態があり、治療法も多岐にわたるため、まずは腰痛に対して高い専門性を持つ医師に相談して、自分の腰痛の原因が何であるかを知り、安心することも大切です。

編集部

やはり、我慢せずに医療機関を受診した方がいいのですね。

平井先生

そのとおりです。背骨のバランスや特徴はレントゲンで知ることができますし、骨折や脊椎の形態的な異常を確認することもできます。原因や背骨の特徴が分かれば、その患者さんに合ったリハビリやトレーニング方法の提案が可能です。特に、理学療法士が在籍している医療機関が、腰痛で困っている人に適しているのではないかと考えます。また、脊椎疾患は診断が難しく専門性が高いので、今まで漫然と湿布や痛み止めを処方されていた人も、脊椎の専門医の診察を受けると同じレントゲンやMRIの画像でも、新たな診断や治療法の提案をしてくれることがあります。

編集部

腰痛だからといって油断できないのですね。

平井先生

そうですね。頻度は非常に稀ですが、「大動脈解離」や「尿路結石」など、腰椎以外の内臓に原因があって腰に痛みを感じていることもあります。また、がんが脊椎に転移して骨が破壊されていることによる腰痛（転移性脊椎腫瘍）や、椎間板や脊椎に細菌が感染して骨が破壊されてしまう腰痛（化膿性脊椎炎）の場合もあります。このような腰痛は早期に対応する必要があるため、「腰痛だけでなく発熱もある」「体重が減少してきた」などの症状があれば、早急に受診しましょう。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

平井先生

「腰痛くらいで受診してもいいのか」と、病院に行くことを躊躇ってしまう人もいらっしゃるかもしれません。しかし、腰痛は原因を知って診断がつくことで、治療が可能な病態です。病院で検査をしてもらうのは「危険な病気による痛みではない」と確認する意味もあるので、我慢せずに医療機関で原因を明らかにしてもらいましょう。特に腰痛をはじめとする脊椎の病気は専門性が高いため、脊椎専門医に相談することで、今まで見つからなかった病気が判明したり、自身でできる対処法が知れたりします。腰痛で医療機関を受診する際は大きな病院にこだわらず、まずは専門医が在籍している地域の医療機関などで気軽に相談してみてください。

※この記事はMedical DOCにて＜「腰痛」を我慢してはいけない理由はご存じですか? 放置のリスクや受診の目安も医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。