「どうしよう！？テレビ台の下に…！」ピンチの1歳児＆ワンコのシンクロする姿
【写真あり】1歳児＆もふもふワンコが必死に考える！ほっこり作戦会議の様子
1歳の男の子と愛犬が、オモチャが入り込んでしまったテレビ台の下をじーっとのぞき込んで……。
まるで「どうする？」と相談しているかのような微笑ましい光景がX（旧Twitter）に投稿され、「通じ合ってる」「可愛らしいバディ」と話題になりました。
ポストは5.5万件を超える「いいね」を集めています。
■「あのオモチャ、どうしたら取れるかな？」
話題になっているのは、Xユーザー・ポメ柴コンソメ3歳（@pomesibakonsome）さんの投稿です。
そんなコメントとともに公開された写真には、1歳の息子さんと柴犬×ポメラニアンのミックス犬・コンソメくんが並んでテレビ台の下をのぞき込む姿が写っていました。
おもちゃを前に「どうやって取ろう？」と考えているかのような2人の後ろ姿は、まるで“作戦会議”をしているみたい。小さな背中とふわふわの毛並みが並ぶ様子に、思わず心が和みます。
この光景には「可愛すぎる」「コンソメくん、さすがお兄ちゃん」「この2人は絶対通じ合ってる！」といった声が寄せられ、多くの人を癒しました。
■テレビ台の下に入り込んでしまったのは……？
飼い主のポメ柴コンソメ3歳さんに詳しく伺いました。
ポメ柴コンソメ3歳さん「パッと撮っただけの写真がこんなにバズるなんて。改めてXってすごいな……と思いました。オモチャを取ったあとの様子も写真に撮っておけば良かった！と後悔しています」
写真を撮ったときの心境については「2人が可愛すぎて、この瞬間を逃したくない！と思いました。常に首からスマホを下げていて良かったです」と語りました。
反響が広がる様子を家族と一緒に楽しんでいたそうで「Xを見るたびに伸びてたので、家族と『いま1万いったよ！えっマジで！？』『もう5万いったよ！はぁぁ？！』という感じで報告しあって興奮していました」と振り返ります。
今回テレビ台の下に入ってしまったのは、息子さんがお風呂で遊ぶ用のタコのオモチャだそう。「いつの間にかお風呂場から持ち出して、コンソメと遊びたいのか投げてしまい、テレビ台の下に入ってしまったようです」と教えてくれました。
おもちゃが入ってしまったテレビ台の下をのぞく息子さんとコンソメくん。「どうしたら取れるかな？」とまるで作戦会議をしているような姿でしたが、実際にはコンソメくんも初めて見るおもちゃにかなり興味を示していたのだとか。
「小さめのプラスチックのオモチャなので、与えてしまうと誤飲の可能性があって。大好きなおやつをあげて諦めてもらいました。大変でした」とポメ柴コンソメ3歳さんは話します。
■2人の関係性は？距離感に気をつけながら仲良く成長中
普段の息子さんとコンソメくんの関係について伺うと、1歳の息子さんはまだ力加減が難しく、可愛がりたいのについ強めに触ってしまうことがあるのだそう。
そのため、コンソメくんは少しビビり気味。ポメ柴コンソメ3歳さんは「息子がもう少し大きくなるまでは、距離が近くなりすぎないように気をつけています」と話します。
とはいえ、一緒に過ごす時間はとても微笑ましいもの。息子さんの食事中には、コンソメくんがそばにスタンバイして“おこぼれ待ち”をしていることもあるそうです。
その結果、「頭や背中にご飯粒がついていることがあって、その姿を見ると笑ってしまう」とポメ柴コンソメ3歳さんは話していました。なんとも心あたたまる光景ですね。
■2人の何気ない瞬間がこんなにも可愛い
ポメ柴コンソメ3歳さんのアカウントでは、他にもコンソメくんと息子さんの様子が投稿されています。
「肉じゃが待ち」というポストに添えられた写真には、キッチンでおすわりしながらじっと待つコンソメくんの姿が。ごはんを楽しみにしている表情がなんとも愛らしく、見ているだけで頬がゆるみます。
また、「なごやん食べてたら集まってきた」という投稿では、人気のお菓子を手にしたお父さんのそばに、息子さんとコンソメくんがそろって集合！お父さんのおやつに視線を向けながら、「おいしそう！ぼくも食べたい」とでも言いたげな表情を浮かべています。
家族のあたたかさとほのぼの感がぎゅっと詰まっている一枚でした。
癒やしと笑顔を届けてくれる2人の様子は、ポメ柴コンソメ3歳さんのX（@pomesibakonsome）で見ることができます。気になる方はぜひチェックしてみてください。
文＝武川彩香