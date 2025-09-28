部屋の形も、汚れの種類も、生活リズムも。70倍の吸引力とスマートな判断力【アイロボット】のロボット掃除機がAmazonに登場‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
掃除機がけから水拭きまで。家族に寄り添う清掃パートナー【アイロボット】のロボット掃除機がAmazonに登場!
アイロボットのロボット掃除機は、70倍の吸引力を誇るパワーリフト吸引と、複数の床材に対応した毛のブラシ、エッジクリーニングブラシ、マイクロファイバーモップパッドによる4段階クリーニングシステムを搭載。ゴミやホコリを一掃し、床をピカピカに磨き上げる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
部屋のマップをすばやく作成し、暗い場所でも障害物を避けながら効率的に走行。掃除機がけのみ、水拭きのみ、両方の設定から選べるほか、自動カーペット検知機能により、水拭き時にはラグを回避するため安心して使用できる。
→【アイテム詳細を見る】
毎日の生活リズムに合わせて、清掃する部屋を把握し、スケジュール設定が可能。走行回数や吸引力、水分量まで細かく調整でき、食べこぼしなどのスポット清掃や、人がいる部屋のスキップも自在に設定できる。
→【アイテム詳細を見る】
アプリでは、タップするだけで清掃方法の選択や、清掃完了予定時間、フィルターの寿命確認、進入禁止エリアの設定まで簡単に操作可能。家庭の多様なニーズに応える、柔軟でスマートな清掃体験を提供する。
掃除機がけから水拭きまで。家族に寄り添う清掃パートナー【アイロボット】のロボット掃除機がAmazonに登場!
アイロボットのロボット掃除機は、70倍の吸引力を誇るパワーリフト吸引と、複数の床材に対応した毛のブラシ、エッジクリーニングブラシ、マイクロファイバーモップパッドによる4段階クリーニングシステムを搭載。ゴミやホコリを一掃し、床をピカピカに磨き上げる。
→【アイテム詳細を見る】
部屋のマップをすばやく作成し、暗い場所でも障害物を避けながら効率的に走行。掃除機がけのみ、水拭きのみ、両方の設定から選べるほか、自動カーペット検知機能により、水拭き時にはラグを回避するため安心して使用できる。
→【アイテム詳細を見る】
毎日の生活リズムに合わせて、清掃する部屋を把握し、スケジュール設定が可能。走行回数や吸引力、水分量まで細かく調整でき、食べこぼしなどのスポット清掃や、人がいる部屋のスキップも自在に設定できる。
→【アイテム詳細を見る】
アプリでは、タップするだけで清掃方法の選択や、清掃完了予定時間、フィルターの寿命確認、進入禁止エリアの設定まで簡単に操作可能。家庭の多様なニーズに応える、柔軟でスマートな清掃体験を提供する。