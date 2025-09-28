photo:haco

バッグが好きでつい増やしてしまい、収納に困っています。並べて収納していると出し入れの時に隣のバッグが倒れてきたり、重ねて収納すると出し入れがとにかく面倒。そんな理由から、一度使うとつい出しっぱなしにしてしまうことも。

省スペースで収納できて出し入れもラクになるバッグ収納を探していました。

タマトシ バッグ収納 吊り下げ式 ハンガー 1,100円 Amazonで見る PR PR

ハンガーのようにクローゼットにかけられるバッグ収納

以前からクローゼット用のバッグ収納を探していましたが、バーにかける時にマジックテープのタイプは少し面倒だなと思って躊躇していました。そんな時、マジックテープではない形のバッグ収納を見つけたので購入してみることに。

photo:haco

この吊り下げ式バッグ収納のポイントは、かける部分がハンガーのような形をしていること。バーに引っかけるだけで設置完了なのです。これは簡単！付け外しはもちろんのこと、位置の微調整もラクにできますね。

幅16cmだけど頼れる収納力

photo:haco

この吊り下げ式バッグハンガーの魅力はもうひとつ。幅がわずか16cmということです。16cmでちゃんと入るのか不安ですが、実際にバッグを収納してみました。

小さめトートはもちろん、少し大きめの横幅35cm×高さ25cmくらいのバッグもしっかり収まりました。取っ手部分は中に折り込んでいますが、横幅にはまだ余裕があるのでもう少し大きいバッグでも入りそうです。

photo:haco

一段一段の底の部分もしっかり硬いので、バッグの形もキープしたままキレイに収納できます。安定していて倒れる心配もありません。

photo:haco

幅が16cmを超えてしまうと斜めに無理矢理入れることになってしまいますが、側面がメッシュ素材で柔らかいのでなんとか入れることはできました。

photo:haco

クローゼットの中に入れるには、ハンガー4〜5本分のスペースがあればバッグが4つ収まります。

使い方はバッグ以外にも

photo:haco

バッグ以外にもストールなど小物類を入れるのにもちょうどよく、置く場所に困っていたものをここに収めるのもいいかもしれませんね。

photo:haco

そしてこれは余談ですが、通気性がいいので外に出してまくらやぬいぐるみの天日干しにも使えそうです。4段もあるから一気にたくさん干せちゃいますね。

出し入れしやすい収納場所ができました

photo:haco

一か所に一つずつ入れられるので、バッグをひとつ出すたびに他のバッグが倒れてくるというようなこともなく、サッと取り出せるのも嬉しい。帰ってきたときもとりあえずここに置けるので部屋も散らかりにくくなります。省スペースでたくさん置けるだけでなく、そういう出し入れのストレスも解消されました。

photo:haco

たたむと雑誌1冊分くらいの薄さになるので使わなくなった時や引っ越しの際にも邪魔になりません。気軽に足せる吊り下げ式バッグ収納は画像のベージュの他にグレーもあり、段数も2段、3段、4段の中から選べます。