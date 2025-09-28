「肉離れの見分け方」はご存知ですか？応急処置や予防法も解説！【医師監修】

肉離れは運動をしているときに突然発生するケガで、筋肉繊維が引き裂けることで強い痛みを伴います。2020年に行われた東京夏季オリンピックでは出場選手11,315名のうち、MRIで肉離れと診断された選手は59名でした。

肉離れは何が原因で起こるのでしょうか。本記事では、肉離れの見分け方・原因や似た症状との違い・応急処置を解説します。

治療方法や予防方法も解説するため、万が一肉離れを起こした際にも冷静に対処できるようお目通しいただければ幸いです。

監修医師：

松繁 治（医師）

肉離れの原因・症状

肉離れの原因を教えてください。

肉離れの主な原因は、筋肉の過度な伸展や収縮による負担とされています。特にスポーツ中に行う急な方向転換や不自然な姿勢を取ったときに筋肉が引き裂かれて肉離れを起こすことがほとんどです。よくある肉離れにつながる行動は以下になります。

サッカーやランニングで速く走る

バスケットボールで急にジャンプする

バドミントンやテニスで急に切り返す

重量挙げで無理に重量を持ち上げる

上記の行動は筋肉を疲労させるため、一時的な筋力不足や柔軟性の低下を引き起こします。筋肉の疲労が蓄積すれば蓄積するほど肉離れを引き起こす可能性が高いです。ほかにも、筋肉に力が入っている収縮した状態で、強く打ちつけられると肉離れにつながることもあります。

肉離れではどのような症状が出現しますか？

肉離れが起こると、発生直後から強い痛みを感じて筋肉を動かせなくなります。肉離れが軽度の場合は、痛みがあっても筋肉の動きに支障は少なく、徐々に痛みが和らぎます。しかし、重度の場合には筋肉が裂けることに伴って腫れや内出血が現れ、筋肉を動かせなくなることがほとんどです。肉離れの初期段階では、患部に熱感を覚えることもあります。熱感がある場合には、アイシング（冷却）や安静にすることが重要です。

肉離れを起こしやすい部位はどこですか？

肉離れを起こしやすい部位は、太もも（大腿部）やふくらはぎです。大腿四頭筋（だいたいしとうきん）・ハムストリングス・ふくらはぎの腓腹筋（ひふくきん）は、歩行・走行・ジャンプなどで酷使される部位になります。ハムストリングスは、太ももの裏側にある大腿二頭筋と半膜様筋（はんまくようきん）の総称です。肉離れの大半は下肢の筋肉で起こりますが、まれに肩や背中の筋肉でも発生することがあります。

肉離れの見分け方と似た症状との違い

肉離れの重症度の見分け方を教えてください。

肉離れには軽症型・中等症型・重症型の3つがあります。筋肉を動かせる・筋肉を動かしたときにストレッチ感がある・痛みが軽度である場合は軽症型です。中等症型と重症型の場合は、肉離れが起こったときに激しい痛みがあり、ストレッチ痛が強い状態です。筋肉が損傷または断裂して腫れや内出血が広範囲に現れるため、動作がほぼ不可能になることもあります。中等症型または重症型であるかどうかは、膝を曲げれば痛みが和らぐか、またはつま先を地面につけて軽く立てられるかで判断できます。しかし、しっかり重症度を判断するためにはMRIでの検査が必要です。重症型であった場合は、手術が必要になる可能性があります。肉離れを起こしときは、医療機関を受診して診断してもらうことが大切です。

筋肉痛との違いを教えてください。

筋肉痛は運動後に発生する痛みです。一般的には運動をしてから数時間から数日後に痛みが現れます。筋肉痛は筋肉を使いすぎた際に、筋繊維が微細に損傷することで痛みが生じます。鈍い痛みが発生し、筋肉を動かしていくと少しずつ痛みが和らいでいくことが特徴です。一方、肉離れは急激に鋭い痛みが発生します。肉離れの発生直後から動くことが困難になることがほとんどで、筋肉が引き裂けた感覚が伴います。筋肉痛は軽度なため運動を続けていくうちに症状は改善しますが、肉離れは適切な処置を受けなければ症状が悪化するため注意が必要です。

こむら返りとの違いを教えてください。

こむら返りは、ふくらはぎの筋肉が不意に収縮して激しい痛みを引き起こす症状です。こむら返りの症状は一時的なもので、数秒から数分程度で痛みが収まります。痛みとともに筋肉がけいれんを起こすことが特徴です。こむら返りに対して、肉離れは部分的に筋肉が裂けることで痛みが発生します。痛みが長引き、痛みがある部位やその周辺が動かせなくなることもあります。こむら返りは一時的な症状なため適切なストレッチやマッサージで回復できますが、肉離れの場合は治療と安静にすることが求められる大きなケガです。

肉離れの応急処置と治療方法

肉離れを起こしたときの応急処置を教えてください。

肉離れを起こしたときは、まず速やかに運動を中止して安静にすることが重要です。応急処置を行うときはRICEを意識しましょう。

安静（Rest）

冷却（Ice）

圧迫（Compression）

挙上（Elevation）

RICE処置は上記の処置方法の頭文字をとった総称です。冷却は痛みを和らげ、患部の腫れや内出血を防ぐ効果があります。患部を高く挙げて腫れを抑える体位をとり、圧迫バンデージを使用して過剰な腫れを防ぐようにしましょう。ただし、肉離れの状態が重症型であった場合は冷却を行わない方がよい場合もあります。どの程度の肉離れなのかを見極めたうえで、応急処置を行うことが求められます。応急処置を施した後は、速やかに医療機関を受診し、診断と治療を受けることが大切です。

肉離れでは何科を受診すればよいですか？

肉離れが疑われる場合は、整形外科を受診しましょう。整形外科では筋肉や関節、骨の問題を迅速に診断・治療します。肉離れは適切な処置をしなければ状況が悪化するため、整形外科で確定診断を受けることが大切です。軽症型の場合は、数日程度の安静を保つだけで回復が見込まれます。

肉離れではどのような治療が行われますか？

肉離れの状態が中等症型や重症型の場合は、治療が必要です。中等症型の場合は、患部を保護するためにギプスで固定をしたり、松葉杖を使用したり、痛みが収まってから温熱療法を施したりする治療が行われます。重症型の場合にはMRIやX線を用いて詳細な検査が行われ、筋肉の断裂具合によっては手術が必要な場合もあります。整形外科での診断にしたがってリハビリテーションを受けることも重要です。重症型で手術を行った場合は、リハビリテーションを行いながら3週間ごとにMRIやX線での経過観察が行われます。

肉離れを予防する方法を教えてください。

肉離れを予防するためには、運動前のウォームアップやストレッチを行い、筋肉を温めてやわらかくしておくことが重要です。また、筋肉の強化トレーニングでより筋肉を丈夫にし、過度な負荷に耐えられるようにしましょう。運動前のウォームアップの前に、よく肉離れが起こりやすい部位の筋肉をストレッチするとより予防効果があります。下肢のストレッチ方法は以下のとおりです。

大腿の前面を伸ばす

大腿の後面を伸ばす

ふくらはぎからアキレス腱まで伸ばす

大腿の前面を伸ばすときは、立っている状態で片膝を曲げて、かかとをお尻に付けるようにゆっくり足首を引きます。大腿の後面は、片足をイスや段差の上に伸ばしてかかとを付けます。つま先は上に反らし、背中を丸めずにおへそに付けるように上体を前屈させて筋肉のストレッチをしましょう。ふくらはぎからアキレス腱まで伸ばすときは、足台や段差につま先を乗せて、かかとは地面に付けたままゆっくり前に体重をかけていきます。このストレッチを筋肉がやわらかくなってきたと感じるまで入念に行いましょう。運動後のクールダウンでも同じストレッチを行うことで、筋肉が硬くなっていないかチェックすることがおすすめです。筋肉に疲労が蓄積すると肉離れのリスクが高まるため、十分な休息をとることも重要です。

編集部まとめ

今回は肉離れの見分け方・原因や似た症状との違い・応急処置を解説しました。肉離れはアスリートやアマチュアに関係なく、スポーツを楽しむ方にとってリスクのあるケガです。

大舞台に備えて入念にウォームアップしていたはずのオリンピック選手ですら、肉離れが50件以上も発生しています。どのようなストレッチをすれば肉離れを予防できるのか、肉離れを軽症で留めるためには、どのような応急処置が必要なのかを把握して実践できるようにしておきましょう。

肉離れを予防するためには、筋肉を鍛えること・柔軟性を高めること・疲労を溜めないことが大切です。無理のない範囲で、ケガなくスポーツを楽しめるようストレッチを習慣化しましょう。

参考文献

「 東京2020 夏季オリンピック出場選手における肉離れの発生率とその成績 」【古賀英之 教授】|東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科

平成20年度日本体育協会スポーツ医・科学研究報告No.Ⅴ肉離れに関する最新の指針

こむら返りの予防方法