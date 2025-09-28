“落とす時間”を“与える時間に”クラシエから美容液導入型クレンジング・洗顔シリーズ「willone」誕生！

クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は9月29日、美容液導入型クレンジング・洗顔シリーズ「willone（ウィルワン）」を新発売します。

メイクや汚れを“落とす時間”を“美容液を与える時間”に変える新発想で、複雑な「大人のくすみ」をまとめてケアするクレンジング・洗顔シリーズです。

■新発想、“落とす時間”を“与える時間に”

同社の調査（2025年）によると、40〜50代女性の肌の悩みの上位に「くすみ」があり、そのような人たちの多くが自分なりに対処をしているのになぜか努力が報われないと感じ、効果的なケアを探していることがわかりました。

「大人のくすみ」は乾燥や酸化皮脂など、透明感のある肌を妨げるくすみの原因が複雑に絡み合っており、若いころよりも深刻化していることで、多方向からくすみにアプローチする必要があります。

顔や体を洗う時、角質層内では角質細胞がゆるみ、うるおいが逃げてしまっています。洗浄後に角質細胞のゆるみは戻りますが、うるおいは戻りません。

そこで、洗顔時にバランスを崩す“角質層”に着目し、角質ゆるみが起こるタイミングに美容液を角質層まで届ける新処方「モイストブライトアプローチ機能」により、メイクや汚れをしっかり落とすだけではなく、美容液を角質層深く届け、大人のくすみをケアすることができるクレンジング・洗顔シリーズを開発しました。

機能性美容成分として、ソフトピーリング効果のある「発酵ローズはちみつ」や、くすみ予防に効果的と言われている「オタネニンジン根エキス」などの「くすみケア美容液」を配合し、肌表面と角質層にWアプローチ。くすみをケアして内側から輝くような輝光肌へと導きます。

ラインアップは「クリアクレンジングオイル」、「クリアフォームフェイスウォッシュ（泡洗顔）」、「クリアクリームフェイスウォッシュ」に加え、マスクにも洗顔料にも使える「2WAYクリアマスクウォッシュ」の4アイテム。好みに合わせて朝と夜の洗顔タイムに、くすみ肌へのアプローチが可能です。

ゆるんだ時間は与えるチャンス。「willone（ウィルワン）」がいつもの“落とす時間”を“与える時間”に変え、長年の頑固なくすみ悩みをケアし、軽やかな毎日を応援します。

※くすみ：うるおい不足の肌

※内側：角質層

※輝光肌：汚れをオフして潤し、ツヤを与える

■シリーズ共通特長

洗顔時にバランスを崩す“角質層”に着目し、メイクや汚れを“落とす時間”を“美容液を与える時間”に変えて、複雑な「大人のくすみ」をまとめてケアする美容液導入型クレンジング・洗顔シリーズ。

●独自の「モイストブライトアプローチ機能」

洗顔の時に角質層のバランスが崩れ角質細胞がゆるむ現象に着目し、メイクや汚れを落とすだけではなく、美容液を角質層深く届けて大人のくすみをケアします。

モイストブライトEx（PEG-20、ラフィノース、DPG）がうるおい膜を形成し、美容液を閉じ込めます。

●機能性美容成分配合

肌表面と角質層にWアプローチし、輝くような輝光肌へと導きます。

●クリア成分「発酵ローズはちみつ（ソフトピーリング）＊1」配合

メイクや古い角質、皮脂などの汚れを落とします。

*1：グルコノバクター／ハチミツ発酵液

●保湿成分「くすみケア美容液」配合

●トマトのグリーン感をイメージした「フルーティグリーンの香り」

●アレルギーテスト済み、ノンコメドジェニックテスト済み

＜すべての人にアレルギーが起こらない、コメド（ニキビのもと）ができないということではありません。＞

■商品特長

◇willone クリアクレンジングオイル

メイクや古い角質などの汚れをなめらかにとろけ落として、つるんとした仕上がりに導くメイク落とし。

●クリア成分「トマトシードオイル（メイクメルト機能）」配合

●シリコンフリー

●W洗顔不要

●ウォータープルーフマスカラ、マツエクOK

◇willone クリアフォームフェイスウォッシュ

微細なもくもく泡が包み込んでやさしく汚れを落とし、モチっとうるおう泡の洗顔料。

●うるおい成分「出雲の温泉水」配合

●シリコンフリー

◇willone クリアクリームフェイスウォッシュ

汚れを吸着除去して、スッキリツヤ肌に導くクリーム洗顔料。

●クリア成分「炭（皮脂吸着）」配合

●シリコンフリー、鉱物油フリー、パラベンフリー

◇willone 2WAYクリアマスクウォッシュ

くすみの集中ケアに。汚れを落としてトーンアップした肌へ導く、マスクにも洗顔料にもなる2WAYアイテム。

●クリア成分「Wクレイ＊2」＋「天然由来ソフトスクラブ＊3」配合

●シリコンフリー、鉱物油フリー、パラベンフリー

＊2：ホワイトクレイ（カオリン）・海シルト（皮脂吸着）

＊3：グルコマンナンスクラブ（汚れ・皮脂押し出し吸着）

■商品概要

【商品名／容量／価格】

・willone クリアクレンジングオイル／150mL／オープン価格

・willone クリアフォームフェイスウォッシュ／150mL／オープン価格

・willone クリアクリームフェイスウォッシュ／120g／オープン価格

・willone 2WAYクリアマスクウォッシュ／130g／オープン価格

【発売予定日】2025年9月29日

【販売チャネル】全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

【WEBサイト】https://www.kracie.co.jp/willone/ ＜9月19日 オープン予定＞

（エボル）