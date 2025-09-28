リバプール相手に躍動した鎌田大地をパレスファンは称賛も、現地メディアの最低評価が並ぶ。なぜ？「イングランドでの適応に苦労」「監督を苛立たせた」
現地９月27日、プレミアリーグの第６節で鎌田大地を擁するクリスタル・パレスが、遠藤航が所属する王者リバプールとホームで激突した。
鎌田がダブルボランチの一角で先発したパレスは、序盤から積極的に攻撃を仕掛けると開始９分に先制。鎌田の左CKをライアン・フラーフェンベルフがクリアミス。こぼれ球をイスマイラ・サールが押し込んだ。
その後、いくつかビッグチャンスを迎えたものの、リバプールGKアリソン・ベッカーを前に追加点を奪えずにいると、87分にフェデリコ・キエーザに同点弾を献上する。それでも90＋７分に途中出場のエディ・エンケティアが勝ち越しゴールを決めて２−１の劇的勝利。リーグ戦無敗を継続し、暫定２位に浮上した。
先制点を演出した鎌田は試合を通じて攻撃の起点になるなど、プレミア王者相手に躍動。パレスファンからは「1年前とは別人だ」「本物のサッカーIQを持つ選手」「MOM級の活躍」といった多くの称賛の声が上がった。
一方、現地メディアの評価は対照的だ。『Football Insider』は、採点記事で日本人MFに対してチーム最低の「２点」を与えており、以下のように厳しく評した。
「この日本代表選手はイングランドでの生活に適応するのに苦労しており、今日もリバプールの猛攻撃にさらされ、不安が続いた。背番号18は頻繁にボールを失い、監督を苛立たせただろう」
また、『attacking football』も、チーム最低タイの「４点」を付与。「自分の地位を確立するのに苦労し、最終的に交代させられた」としている。
ファンとメディアの間で評価が分かれる形となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
