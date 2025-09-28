「ひどいミスだ」「愚かだった」昨季MVPの日本人MFにまさかの痛烈批判…87分投入→92分に痛恨の失点関与「プレミアでは十分じゃない」
逃げ切りのために投入されただけに痛恨だった。
現地時間９月27日に開催されたプレミアリーグの第６節で、田中碧が所属するリーズはボーンマスとホームで対戦。土壇場の後半アディショナルタイム２分にセットプレーから失点を喫し、２−２のドローに終わった。
そのFKを与えてしまったのが87分から途中出場した田中だった。中盤でボールを奪われてからのファウルだったため、印象が悪かったようだ。
リーズのファンからは次のような厳しい声が上がった。
「フリーキックをそんなに簡単に与えてどうするんだ」
「この失点が、今シーズンに入る前に我々が田中について心配していた理由だ」
「みなさんに言ったよね、田中はプレミアでは十分じゃないって」
「田中、愛してるけど、フリーキックを与えて、クルピを追わなかったのはひどいパフォーマンスだ」
「田中がゴールの原因、ひどいミスだ」
「完全にやられた。あんな安易にFKを与えたのは愚かだった」
「田中は出場した際に精彩を欠いていた。ボールを保持できなかった」
昨シーズンは昇格に大きく貢献し、チームの年間MVPに輝いた日本代表MFがまさかの批判に晒されている。
ただ、シーズンはまだ始まったばかり。汚名返上の機会は十分に残されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
