【スプリンターズS／大口投票】秋GI開幕戦は“2桁オッズ”の伏兵にも「100万円」超えの大口連発　サトノレーヴら上位人気にも「200万円」超あり

第59回スプリンターズSの大口投票は、オッズと同じくほぼ一強の様相。

当日午前の段階でサトノレーヴが単勝2.6倍の1番人気に、ナムラクレアが6.0倍の2番人気で続き、3番人気が7.9倍のママコチャ、4番人気9.0倍でルガルと、ここまでがオッズ一桁以内。次いで、5番人気10.1倍でピューロマジック、6番人気トウシンマカオ11.5倍にも僅差のオッズを付けている。

■ピューロマジックにも大口が連発

前売りで激しい動きはなく、やや低調な出入り。金曜夜の大口投票はなく、土曜9時30分頃にサトノレーヴへ複勝約130万円が入ったが、午前はこの1件のみ。午後になっても13時40分頃と13時50分頃に複勝へそれぞれ270万円、280万円と続いて大きな額が投下されるも、それ以後の勢いは続かず。14時40分頃にナムラクレアの単勝へ約100万円、そこからまた間が開き16時50分頃にサトノレーヴの単勝へ約100万円、深夜の22時05分頃にナムラクレアの複勝約210万円が投下されるも電撃戦とも称されるレースに反してややスローな展開に終止した。

当日に入ると、9時20分頃にサトノレーヴへ単勝約300万円、複勝約280万円を皮切りに200万以上の高額投票で火蓋が切られると、さらに9時50分～55分頃にピューロマジックへ複勝約110万円、複勝約170万円の大口が連発。

午後にはより活発な投票が予想され、どの馬が投票額を伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。