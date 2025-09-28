Áë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤êÉô²°¤Ë¿¯Æþ¡¡½»¿ÍÃËÀ²¥ÂÇ¤·¶âÉÊÃ¥¤¤Æ¨Áö¡¡ÃË£²¿Í¤Î¹ÔÊýÄÉ¤¦¡¡ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô
°°Àî»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ë2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤¬¿¯Æþ¤·¡¢½»¿Í¤Î60ÂåÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¡¢¶âÉÊ¤òÃ¥¤¦¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓµ¼Ô¡ÖÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¢¥Ñー¥È¤Ç¤¹¡£Áë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°°Àî»Ô°°Ä®1¾ò12ÃúÌÜ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢61ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÎÉô²°¤Ë2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË2¿Í¤ÏÃËÀ¤ò¶â¤Å¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤É¤Ç²¥¤ê¡¢¸½¶â1Ëü±ß¤Û¤ÉÆþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¸ª¤ä¤Ò¤¶¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¤±¤¬¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃË2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â20Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Áë¤ò³ä¤Ã¤ÆÉô²°¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤È¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£