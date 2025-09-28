7人組となったNEO JAPONISM（ネオジャポニズム）が放つ最新EP「NON LABEL」のリリースを受けて、4月に加入した泉なおが都内でソロインタビューに応じた。異質な存在感を放つ新メンバーの武器は、耳を突き刺すような鋭利なシャウト。言葉にならない感情や閉塞感を切り裂き、ライブという空間に風穴を開けていく。（「推し面」取材班）

耳をつんざくような爆音と、激しくタイトなダンスでライブを支配する「IMPACT」。泉がマイクを握った瞬間、会場の空気は一段と張り詰める。

♪お覚悟召されよ 切り捨て御免――

腹の底からえぐり出したようなデスボイスが響き渡る。生身のアイドルから絞り出されるその咆哮には熱があり、血が通っている。

「私がシャウトすると、他のメンバーがヘドバンしてくれるんです。あの瞬間って、グループとして一体になってる感じがして。（辰巳）さやかちゃんが振り付けてくれたダンスブレイクも、みんなで本気で練習したので、ぜひ見てほしいです」

新体制となったネオジャポの中で、“叫ぶ”役割を持つ泉。その声は、音源以上に、ライブという現場でこそ真価を発揮する。

「IMPACTは、7人の力がそのまま音に出ている曲です。私のシャウト、ちよちゃん（大和田ちより）の歌……それぞれの武器がバランスよく散りばめられていて。初めてネオジャポを聴く方には、まずこの曲を聴いてほしい」

加入後初のCD作品となった「NON LABEL」。レコーディングを通して、泉の表現は確実に進化していった。

「曲によって収録時期が違ったからこそ、自分の成長がはっきり見える作品になったと思います。『前より絶対いいテイクにしよう』って毎回思って録っていたので、その過程が音にも出ていたら嬉しいです」

その“進化”を象徴するのが「Sleepless night」で挑戦した人生初のラップだった。

「ラップは本当に初めてで、正直すごく緊張しました。でも、やってみたら意外としっくりきて。“あ、ラップもアリかも”って思えたんです。この曲も、自分の中ですごく印象に残ってます」

その叫びは、まだ未完成かもしれない。けれど、未完成だからこそ、どこまでも進化できる。NEO JAPONISM第2章の“咆哮”を背負って。泉のシャウトは、これからも未来を切り裂いていく。