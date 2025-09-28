¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼U-20WÇÕ¡ÛÆüËÜ¤Ï¥¨¥¸¥×¥È²¼¤·¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¡¡BÁÈ¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬¾¡¤ÁÅÀ3¤Ä¤«¤à
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ FIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Á¥ê2025(9·î27Æü¡Á10·î19Æü¡¢¥Á¥ê)
¡ØFIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Á¥ê2025¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö27Æü¤«¤é³«Ëë¡£¥°¥ë¡¼¥×A¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤ò2¡Ý0¤Ç²¼¤·¤Æ¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾29Ê¬¡¢DF»Ô¸¶Íù²»Áª¼ê¤¬PK¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾3Ê¬¤Ë¤ÏMFÀÐ°æµ×·ÑÁª¼ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÁÈ¤Ç¤Ï³«ºÅ¹ñ¤Î¥Á¥ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë2¡Ý1¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Æü¤Ï¥°¥ë¡¼¥×B¤Î2»î¹ç¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬´Ú¹ñ¤Ë2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ¤ò3¡Ý2¤Ç²¼¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£28Æü¤Ï¥°¥ë¡¼¥×C¡¢D¤ÎÂè1Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
·×24¥Á¡¼¥à¤¬4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä6ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤È³ÆÁÈ3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¡£¥Ù¥¹¥È16¤«¤é¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÆüËÜ¤ÎÂÐÀï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
Âè1Àá 9·î27Æü ¡û 2¡Ý0 ¥¨¥¸¥×¥È
Âè2Àá 9·î30Æü ¥Á¥ê
Âè3Àá 10·î3Æü ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
¢¦Âè1Àá
¡Ò¥°¥ë¡¼¥×A¡Ó
ÆüËÜ 2¡Ý0 ¥¨¥¸¥×¥È
¥Á¥ê 2¡Ý1 ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
¡Ò¥°¥ë¡¼¥×B¡Ó
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê 2¡Ý1 ´Ú¹ñ
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ 3¡Ý2 ¥Ñ¥Ê¥Þ
¡Ò¥°¥ë¡¼¥×C¡Ó
¥â¥í¥Ã¥³ ¡Ý ¥¹¥Ú¥¤¥ó
¥Ö¥é¥¸¥ë ¡Ý ¥á¥¥·¥³
¡Ò¥°¥ë¡¼¥×D¡Ó
¥¤¥¿¥ê¥¢ ¡Ý ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
¥¥å¡¼¥Ð ¡Ý ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
¡Ò¥°¥ë¡¼¥×E¡Ó
¥Õ¥é¥ó¥¹ ¡Ý Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
¥¢¥á¥ê¥« ¡Ý ¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ ¡Ý ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ ¡Ý ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢