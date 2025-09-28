Æü¸þºä46²¼ÅÄ°á¼îµ¨¡¢¥®¥¿¡¼»ý¤Á¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¡Ö¸Þ´üÀ¸¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¼Ì¿¿´Û¡×5¿ÍÌÜ¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/28¡ÛÆü¸þºä46¤¬9·î24Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤Æ¿·´ë²è¡Ö¸Þ´üÀ¸¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¼Ì¿¿´Û¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËèÆü1¿Í¤º¤Ä¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£28Æü¡¢²¼ÅÄ°á¼îµ¨¡Ê¤·¤â¤À¡¦¤¤¤º¤¡Ë¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¸Þ´üÀ¸¡¢¼ê½ñ¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÇÈþÊ¸»úÈäÏª
5¿ÍÌÜ¤Ï¡¢2006Ç¯12·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î²¼ÅÄ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢²Ï¸¶¤Ç¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë²¼ÅÄ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¸Þ´üÀ¸¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¼Ì¿¿´Û¡×5¿ÍÌÜ¤Ï²¼ÅÄ°á¼îµ¨
