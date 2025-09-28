B&ZAI菅田琳寧・豪華俳優らが勝負 異色の相撲バラエティ「SUMO KING」放送決定
【モデルプレス＝2025/09/28】テレビ東京では、10月5日昼12時より土俵に特化した究極の体当たりサバイバルバトル「SUMO KING」を放送決定。あわせて、豪華出演者が発表された。
土俵から落ちたら即失格というルールの中で最後に勝ち残ったものに与えられる「SUMO KING」の称号を求め、豪華出演者が熱い戦いを繰り広げる。
出演者は、元力士の朝弁慶、旭大星、常幸龍。プロレスラーの斉藤ジュン、大森北斗。キックボクサーの白鳥大珠。元アメリカンフットボーラーの望月麻樹。フィットネス選手の鷲見拓也。俳優の才川コージ、室田真宏。落語家の林家希林。お笑い芸人の大鶴肥満（ママタルト）、藤原大輔＆カシューナッツ（ゆんぼだんぷ）、ワタリ119、しんじ（Dr.ヘラクレス）。アイドルの菅田琳寧（B&ZAI）。YouTuberのノッコン寺田。元プロ野球選手の糸井嘉男、と各界で活躍する力自慢が勢ぞろい。4つのステージでは土俵を元にした様々なチャレンジに挑む。
体重が重いだけでは勝てない、力・スピード・知力とすべての要素を駆使して頂点に立つのはいったい誰なのか？（modelpress編集部）
◆「SUMO KING」放送決定
◆解説：花田虎上コメント
団体戦で戦うステージが新鮮で、最初は緊張感があったものの、最後は素晴らしい取り組みが見られて面白かったです。相撲を楽しんで笑い的に見てもらえると嬉しいです。
◆見届け人：ゆうちゃみコメント
お相撲さんの戦う姿を間近で見て、その迫力と魅力に圧倒されました！軽量級と重量級が入り混じる試合展開に、どちらが勝つか予想するのが面白くて、ぜひ視聴者にも予想してほしいです。
◆キックボクサー：白鳥大珠コメント
実は過去に、相撲部屋で稽古を体験させてもらったんですよ。その時、力士の方と戦っても全く動かせず、酸素が頭に回らなくなるほど強くて、相当しんどかったです。でもやっぱり格闘家として負けず嫌いなので、今回はKINGを掴みに頑張ります！
◆アイドル：菅田琳寧（B&ZAI）コメント
相撲はこれまで関わることのない競技だと思っていたので、今回の出演は貴重な経験でした。対戦を通してスポーツの知識として、色んな視野が広がって、本場のお相撲さんや同じ体格の出演者と対戦できたことが凄く刺激になりました。相撲がただ体が大きい人が有利なだけではなく、全身運動であり、力士の方々は内側に強靭な筋肉を持っていることを実感出来てとても良かったですし、激熱でした！
◆元プロ野球選手：糸井嘉男コメント
皆さん体が大きいですし力自慢が揃っていたので、ハードな収録でした！普段、コンタクトのある競技をやっていないので、相撲のつかみ合いや押し合いといった、力と力がぶつかり合う競技を体験できてよかったです。
◆番組プロデューサー・穂苅雄太氏コメント（テレビ東京 制作局）
相撲×バラエティーの新しいフィジカルゲーム番組が誕生致しました。世界で話題のクールな相撲にどことなく古き良きバラエティーがうまくまじりあいました。世界で話題になるように「和」「漢」の魅力がたっぷり詰まった番組になってます。全身全霊をかけた戦いを是非ご覧ください。はっきよい！のこった！
◆「SUMO KING」出演者一覧
【解説】花田虎上
【見届け人】ゆうちゃみ
【元力士】朝弁慶、旭大星、常幸龍
【プロレスラー】斉藤ジュン、大森北斗
【キックボクサー】白鳥大珠
【元アメリカンフットボーラー】望月麻樹
【フィットネス選手】鷲見拓也
【俳優】才川コージ、室田真宏
【落語家】林家希林
【お笑い芸人】大鶴肥満（ママタルト）、藤原大輔・カシューナッツ（ゆんぼだんぷ）、ワタリ119、しんじ（Dr.ヘラクレス）
【アイドル】菅田琳寧（B&ZAI）
【YouTuber】ノッコン寺田
【元プロ野球選手】糸井嘉男
