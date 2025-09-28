竹内涼真・Snow Man目黒蓮＆向井康二らTBS新ドラマキャストが豪華集結「TBS DRAMA COLLECTION」開催決定
【モデルプレス＝2025/09/28】TBSでは『TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！』（以下、ドラコレ）を10月4日に開催決定。TBSの10月期新ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（10月12日スタート／毎週日曜よる9時〜）、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（10月7日スタート／毎週火曜よる10時〜）、『フェイクマミー』（10月10日スタート／毎週金曜よる10時〜）に出演するキャストが集結し、各ドラマの見どころや撮影エピソードを語る。
【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露
ドラコレは、TBSで新しくスタートする3ドラマのキャストが一堂に会する合同制作発表イベントとして2022年から開催しており、今回で7回目の開催となる。今回は日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈、向井康二（Snow Man）、中村蒼が出演し、各ドラマの見どころや撮影エピソード、そして作品の垣根を越えたクロストークも実施予定。さらに、当日のイベントの様子はTBS公式YouTubeチャンネル「TBS公式 YouTuboo」、TVerほかにて生配信を実施することが決定した。
そして、2025年3月のドラコレと同時に初開催し話題を呼んだ3ドラマの世界観を楽しめるイベントを今回も開催。TBS赤坂BLITZスタジオ ホワイエにて10月からスタートの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、金曜ドラマ『フェイクマミー』の各ドラマブースでは、ドラマのストーリー紹介や場面写真などを展示予定だ。さらに、各ドラマのロゴやモチーフを使用したオリジナルデザインのプリント写真が撮影できる参加型企画も実施。こどもから大人まで幅広い世代が、10月からスタートの新ドラマをより楽しめる展示となっている。また、当日はブランチパーク店舗前にキッチンカーも出店し、各ドラマロゴやオリジナルキャラクターがデザインされた限定ドリンクが販売される。
毎週土曜午前9時30分から午後2時まで放送中の『王様のブランチ』も、10月4日はパワーアップ。記念すべき放送1500回目となる今回は、午後2時から『王様のブランチ 超豪華俳優がやってきた！秋のドラマ祭り』と題し、ドラコレ出演後の豪華キャストたちがスタジオに生出演。各ドラマの見どころ満載のトークを繰り広げ、絶品グルメをかけて各ドラマにちなんだゲームにも挑戦する。豪華キャストたちは絶品グルメを手にすることはできるのか？（modelpress編集部）
◆TBS新ドラマキャストが豪華集結「ドラコレ」開催決定
◆TBS新ドラマ出演キャスト「王様のブランチ」スタジオ生出演
