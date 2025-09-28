マジョルカ浅野拓磨が今シーズン初ゴールも、まさかの負傷交代となった

スペイン1部マジョルカは、9月27日に行われたラ・リーガ第7節でアラベスと対戦した。

この試合で日本代表FW浅野拓磨がシーズン初ゴールとなる先制点を決め、1-0の勝利に貢献している。

今シーズン未勝利が続いていたマジョルカは、浅野を2試合ぶりに先発で起用。これに応える形で快速のアタッカーは結果を出した。前半37分、ドロップボールで試合が再開されたなか、浅野が縦パスを受ける。すぐにマルク・ドメネクにパスを出して最終ラインの裏を狙う。リターンパスを受けた浅野は右足で絶妙なトラップ。ボールを寄せてくるDFから遠いサイドに転がし、左足でゴールネットを揺らした。得点後にはジャガーポーズで自身のゴールを祝っている。

DAZNは公式Xでこのゴールシーンの動画を公開。ファンからは「ナイスゴール」「DFをブロックしながら正確なシュート、さすがです」「ジャガーポーズ、待ってました！」「やっぱりW杯に必要」といったコメントが寄せられた。

浅野のゴールで先制したマジョルカは、このリードを守り抜いて1-0で勝利。この試合で唯一のゴールを決めた浅野は、後半23分には負傷したようでピッチに座り込み、そのままベンチに退くこととなった。チームの勝利に貢献した浅野だが、その状態が心配される。（FOOTBALL ZONE編集部）