ÆüËÜËþµÊ¤â¡Ö¾¾ÍÕ¾ó¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¡Ä¡×¡¡À¤³¦Î¦¾å¤ÇÈá·à¡¢ËÜÈÖÄ¾Á°¤ËÉé½ý¤·¹æµã¤Î±ÑÁª¼ê¤¬¼«µÔ
½÷»ÒËÀ¹âÄ·¤ÓÍ½ÁªÁ°¤ËÉé½ý
¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï¡¢9Æü´Ö¤ÎÇ®Àï¤ò½ª¤¨¤Æ21Æü¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£½÷»ÒËÀ¹âÄ·¤ÓÍ½Áª¤Î¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×Ãæ¤ËÉé½ý¤·¡¢ÌµÇ°¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥É¥ê¡¼¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ÏÆüËÜ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ê¤³¤à°åÎÅ´ï¶ñ¤Ø¤Î¡ÈÉÔËþ¡É¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñÂè3Æü¤Î15Æü¡¢¥³¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï½÷»ÒËÀ¹âÄ·¤ÓÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£Èá·à¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»î¹çÄ¾Á°¤Î¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡£º¸Â¼ó¤òÉé½ý¤·¤Æ¹æµã¤·¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆÂà¾ì¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Î¦¾å¤ÏÌµÇ°¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬40Ëü¿Í¤ËÇ÷¤ë¿Íµ¤Áª¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¥ª¥Õ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27Æü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç²Æì¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤¿¤À¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÉé½ý¸å¤Ë¼êÊü¤»¤Ê¤¤¾¾ÍÕ¾ó¤â¼Ì¤ê¤³¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö¾¾ÍÕ¾ó¤¬Á´¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤òÂæÌµ¤·¤Ë¡×¤È¤Î¼«µÔµ¤Ì£¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢26Æü¤Ë¤ÏµþÅÔ¤äÆàÎÉ¡¢Âçºå¤È´ØÀ¾¤ò´Ñ¸÷Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¤¯Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
