Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥Ñ¡¦¥êー¥°Ï¢ÇÆ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥Ç¥Ñー¥È¤ÇÍ¥¾¡µÇ°¥»ー¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤ÎÂç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤Ç¤Ï28Æü¤«¤é¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥Ñ¡¦¥êー¥°Ï¢ÇÆ¤ò½Ë¤Ã¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥»ー¥ë¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´²ìµí¤ä½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É¤òµÍ¤á¤¿¹±Îã¤Î¡ÖÂë´ÝÂÞ¡×Ìó4400ÂÞ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢120¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤¬ºÇÂç55¥Ñー¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Çã¤¤ÊªµÒ
¡Ö(¥Ûー¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤Ï)¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£(¥êー¥°Í¥¾¡¤·¤Æ)¤è¤«¤Ã¤¿¡£(¤ªÆù¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï)Æüº¢Çã¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤Î¡ÖÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥»ー¥ë¡×¤Ïº£·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£