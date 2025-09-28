¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡ÖÌýÎÔ¤Ê¤¹¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é²Ø»Ò¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¤´¤Ï¤ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¤æ¤­¤Ü¤à¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¸¦µæ²È¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡ÖÌýÎÔ¤Ê¤¹¡×¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¤¤¿¤Ê¤¹¤ËÌýÎÔ·Ü¤Î¤¿¤ì¤ò¤«¤é¤á¤¿°ìÉÊ¡£¤´ÈÓ¤¬¥¹¥¹¥àÈþÌ£¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤ª¼ê·ÚÃæ²Ú¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£Îä¤ä¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ºî¤êÃÖ¤­¤Ç¤­¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡ÖÌýÎÔ¤Ê¤¹¡×¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö

Ìó10Ê¬

¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡ÖÌýÎÔ¤Ê¤¹¡×ºÆ¸½¥ì¥·¥Ô

ÌýÎÔ¤Ê¤¹¤ÎºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë

¤Ê¤¹¡¡2¡Á3ËÜ
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡Âç¤µ¤¸2¡Á3

¡Ú¤¿¤ì¡Û
Ä¹¤Í¤®¡¡5cm
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡Âç¤µ¤¸1¤È1¡¿2
¿Ý¡¡Âç¤µ¤¸1
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡¡¤Ò¤È¤«¤±
¤´¤ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1

ÌýÎÔ¤Ê¤¹¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡Ä¹¤Í¤®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

­¢¡¡¤Ê¤¹¤Ï¥Ø¥¿¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢ÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¨ºÙÄ¹¤¯Âç¤­¤á¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ì£¤â¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

­£¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇ®¤·¡¢¤Ê¤¹¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤æ¤¹¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤ËÌý¤ò¤«¤é¤á¤ë¡£ÈéÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ2Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£
¢¨¤Ê¤¹¤ËÌý¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¾Æ¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

­¤¡¡Èé¤¬¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¤Æ¡¢É½ÌÌ¤Ë¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤­¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¡£

­¥¡¡ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÄ¹¤Í¤®¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿Ý¡¢º½Åü¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡¢¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤»¤º¤Ë¥ì¥ó¥¸600W¤Ç30ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¢¨¤Í¤®¤Î¿©´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢²ÃÇ®¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

­¦¡¡­¥¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿Ç®¡¹¤Î¤Ê¤¹¤ò²Ã¤¨¡¢¥µ¥Ã¤Èº®¤¼¤Æ¤¿¤ì¤ò¤è¤¯¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£

¤È¤í¤È¤í¤Î¤Ê¤¹¤ËÌýÎÔ¤À¤ì¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤ªÈ¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ª

¤ªÆù¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ­¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¤è¡£

¤ª¹¥¤ß¤Ç¥é¡¼Ìý¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ê¿ÉÌ£¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¿©Íß¤½¤½¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£

Îä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢ºî¤êÃÖ¤­¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£

¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡ÖÌýÎÔ¤Ê¤¹¡×¤ò´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª

¥È¥Þ¥È¤ä¥ª¥¯¥é¤Ê¤É¤Çºî¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ê¤¹¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤â²Ã¤¨¤Æ²ÃÇ®¤·¡¢¥¿¥ì¤Ë¤«¤é¤á¤ì¤ÐOK¡ª¥È¥Þ¥È¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ÈþÌ£¤·¤¤¡ª

º£²ó¤Ï¡¢¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡ÖÌýÎÔ¤Ê¤¹¡×¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¤½¤ÎÄÌ¤ê¡ª¥Ñ¥Ñ¥Ã¤Èºî¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ´¶·ã¤Ç¤·¤¿¡£

¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡