¥À¥¤¥½¡¼¤Î¤³¤ì¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ÆÂçÀµ²ò¡ª¡Ö¥µ¥¤¥º¤ä±ï¤Î¹â¤µ¤¬ÀäÌ¯¡ª¡×²È»ö¤¬°ìµ¤¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÊÈÄ
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¿åÀÚ¤ê¤Ç¤¤ëD·¿¤Þ¤ÊÈÄ¡Ê³ê¤ê»ß¤á¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§½Ä300¡ß²£260¡ß¸ü¤µ2.2mm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹©É×¤¬ËþºÜ¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¿åÀÚ¤ê¤Ç¤¤ëD·¿¤Þ¤ÊÈÄ¡Ê³ê¤ê»ß¤á¡Ë¡Ù¤¬Í¥½¨♡
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ø¿åÀÚ¤ê¤Ç¤¤ëD·¿¤Þ¤ÊÈÄ¡Ê³ê¤ê»ß¤á¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡£
¿åÀÚ¤êµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢D·¿¤Î¤Þ¤ÊÈÄ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¤Þ¤ÊÈÄ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬Äø¤è¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
²Á³Ê¤Ï220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ï¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¿©ºà¤¬Å¾¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Þ¤ÊÈÄ¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Ï¤Þ¤ÊÈÄ¤ÎÉý¤¬¤ä¤ä¶¹¤¯¡¢±ï¤¬¹â¤¤¤¿¤áÊñÃú¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬³ä¤È¹¤á¤Ê¾å¡¢±ï¤¬Äø¤è¤¤¹â¤µ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄìÌÌ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤¬³ê¤ê»ß¤á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÊÈÄ¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤âÌäÂê¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹õ¤¤¤Î¤Ç¿©ºà¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¹âÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¤½¤Î¤Þ¤ÞÆé¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¿©ºà¤ò°Ü¤¹¤Î¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¿åÀÚ¤ê·ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ò²¼¤ËÇÓ¿å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ý
ÌôÌ£¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤»¤ë±úÆÌÉÕ¤¡ªÀö¤¤Êª¤¬¸º¤Ã¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¡ý
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ä¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤É¾¯ÎÌ¤ÎÌôÌ£¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤»¤ë±úÆÌ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¤ª¤í¤»¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ªÆù¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤¹¤ê¹þ¤á¤ë¤¿¤áÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£
¥µ¡¼¥Ã¤È¿å¤ÇÎ®¤¹¤À¤±¤Ç±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¡£¤ï¤¶¤ï¤¶ÀìÍÑ¤ÎÄ´Íý¥°¥Ã¥º¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àö¤¤Êª¤¬¥°¥Ã¤È¸º¤ê¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¿åÀÚ¤ê¤Ç¤¤ëD·¿¤Þ¤ÊÈÄ¡Ê³ê¤ê»ß¤á¡Ë¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥ê¥à¤ÇÄø¤è¤¤Âç¤¤µ¤Ê¤Î¤ÇÊÝ´É¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ª¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í½È÷¤â¹ØÆþ¤·¤ÆÌîºÚÍÑ¡¢ÆùÍÑ¡¢µûÍÑ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë±ÒÀ¸Åª¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯9·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£