¥À¥¤¥½¡¼¤Î¤³¤ì¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ÆÂçÀµ²ò¡ª¡Ö¥µ¥¤¥º¤ä±ï¤Î¹â¤µ¤¬ÀäÌ¯¡ª¡×²È»ö¤¬°ìµ¤¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÊÈÄ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¿åÀÚ¤ê¤Ç¤­¤ëD·¿¤Þ¤ÊÈÄ¡Ê³ê¤ê»ß¤á¡Ë¡Ù¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÍ¥½¨¤Ç¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¿©ºà¤¬Å¾¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ë±ï¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¥µ¥¤¥º¤¬¹­¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿©ºà¤òÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¿åÀÚ¤ê·ê¤äÌôÌ£¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤»¤ë±úÆÌÉÕ¤­¤Ç¡¢µ¡Ç½À­¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡ªÀö¤¤Êª¤â¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡ý

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¾¦ÉÊ¾ðÊó

¾¦ÉÊÌ¾¡§¿åÀÚ¤ê¤Ç¤­¤ëD·¿¤Þ¤ÊÈÄ¡Ê³ê¤ê»ß¤á¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§½Ä300¡ß²£260¡ß¸ü¤µ2.2mm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼

»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹©É×¤¬ËþºÜ¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¿åÀÚ¤ê¤Ç¤­¤ëD·¿¤Þ¤ÊÈÄ¡Ê³ê¤ê»ß¤á¡Ë¡Ù¤¬Í¥½¨♡

º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ø¿åÀÚ¤ê¤Ç¤­¤ëD·¿¤Þ¤ÊÈÄ¡Ê³ê¤ê»ß¤á¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡£

¿åÀÚ¤êµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢D·¿¤Î¤Þ¤ÊÈÄ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¤Þ¤ÊÈÄ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬Äø¤è¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª

²Á³Ê¤Ï220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

±ï¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¿©ºà¤¬Å¾¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£

¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Þ¤ÊÈÄ¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Ï¤Þ¤ÊÈÄ¤ÎÉý¤¬¤ä¤ä¶¹¤¯¡¢±ï¤¬¹â¤¤¤¿¤áÊñÃú¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ÎÅÀ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬³ä¤È¹­¤á¤Ê¾å¡¢±ï¤¬Äø¤è¤¤¹â¤µ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÄìÌÌ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤¬³ê¤ê»ß¤á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤ÊÈÄ¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤âÌäÂê¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¹õ¤¤¤Î¤Ç¿©ºà¤¬¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¹âÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª

¤½¤Î¤Þ¤ÞÆé¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¿©ºà¤ò°Ü¤¹¤Î¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£

¿åÀÚ¤ê·ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ò²¼¤ËÇÓ¿å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡ý

ÌôÌ£¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤»¤ë±úÆÌÉÕ¤­¡ªÀö¤¤Êª¤¬¸º¤Ã¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¡ý

¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ä¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤É¾¯ÎÌ¤ÎÌôÌ£¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤»¤ë±úÆÌ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£

¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¤ª¤í¤»¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ªÆù¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤¹¤ê¹þ¤á¤ë¤¿¤áÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£

¥µ¡¼¥Ã¤È¿å¤ÇÎ®¤¹¤À¤±¤Ç±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¡£¤ï¤¶¤ï¤¶ÀìÍÑ¤ÎÄ´Íý¥°¥Ã¥º¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àö¤¤Êª¤¬¥°¥Ã¤È¸º¤ê¤Þ¤¹¡ª

º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¿åÀÚ¤ê¤Ç¤­¤ëD·¿¤Þ¤ÊÈÄ¡Ê³ê¤ê»ß¤á¡Ë¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¹¥ê¥à¤ÇÄø¤è¤¤Âç¤­¤µ¤Ê¤Î¤ÇÊÝ´É¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ª¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í½È÷¤â¹ØÆþ¤·¤ÆÌîºÚÍÑ¡¢ÆùÍÑ¡¢µûÍÑ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë±ÒÀ¸Åª¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢¨µ­»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯9·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£