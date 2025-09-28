セリアで廃盤になったら困る…「もう他は使えないよ...」マニアがガチ愛用しているタオル

プチプラで便利なグッズが数多く並ぶセリアですが、今回はセリアマニアの筆者がガチで愛用している優秀なタオルをご紹介します。シンプルな見た目ですが、吸水性・速乾性がバツグン！肌触りも良いアイテムで、もう非の打ち所がないんです。廃盤になったら本気で落ち込むくらいの推しタオルなので、この機会に要チェック♪

商品情報

商品名：吸水速乾タオル

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：30cm×30cm

販売ショップ：セリア

もう他のものは使えなくなる…ガチ愛用しているセリアのタオルをご紹介！

プチプラで高クオリティなアイテムが並ぶセリア。今回は、セリアマニアの筆者がガチで愛用している優秀なタオルをご紹介します！

商品名はセリアの『吸水速乾タオル』。お値段はもちろん￥110（税込）。材質はポリエステルで、きめの細かい眼鏡用のクリーナーのような質感です。若干の起毛感があるような、ふわふわとした肌触りが魅力。顔にかいた汗を吸い取る時も、刺激が少なくて気持ちいいんですよ♪

サイズは約30cm×30cm。iPhone15と比較するとこんな感じです。意外と大きさがありますが、薄い作りなのでポケットに入れてももたつきにくいですよ。

しっかり吸水してすぐ乾く！セリアの『吸水速乾タオル』

実験でコップの水をタオルにかけてみました。大さじ1ほどの水をドバっとこぼしてみましたが、すぐに吸い込んでくれましたよ！タオルを置いていた机もほとんど濡れておらず、改めて吸水性の高さを実感しました。

タオルを濡らしたあと、洗濯バサミに挟んで室内干ししておきました。1時間くらい放っておくと、もうどこが濡れていたのか分からないほど。速乾性も申し分ないので、店舗で見かけるたびにストック買いしたくなる代物です。

今回はセリアの『吸水速乾タオル』をご紹介しました。

廃盤になったら落ち込むレベルに愛用している、セリアの優秀タオル。1度使うともう他のタオルには戻れなくなります！シンプルなデザインとカラーで使いやすく、お値段も￥110（税込）とプチプラ。欠点が見つからないおすすめアイテムなので、気になった方はぜひセリアのハンカチ売り場をチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。