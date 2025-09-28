ÀÅ²¬»ÔÄ¹ÅÄÃÏ¶è¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¡¡10·î1ÆüËÜ±¿¹Ô³«»Ï¤Ø¡¡¾®²ó¤êÍø¤¯¥Ð¥¹¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
ÀÅ²¬»Ô°ÂÇÜÀîÀ¾´ß¤ÎÄ¹ÅÄ¡Ê¤ª¤µ¤À¡ËÃÏ¶è¤Ë10·î1Æü¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢27Æü¡¢ÀâÌÀ²ñ¤È»î¾è²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÅÄÃÏ¶è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é»î¸³±¿¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀâÌÀ²ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢±¿¹Ô»þ´Ö¤ä¥Ð¥¹Ää¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤É²þÁ±¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î»î¾è²ñ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½20¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿¥Ð¥¹¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤¤¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¾®²ó¤ê¤ÎÍø¤¯¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁë¤Î³°¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»î¾è¤·¤¿¿Í¡Ë
¡Ö¶á¤¯¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÉáÄÌ¤Ï¹ñÆ»¤·¤«¥Ð¥¹¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ëºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤Ë¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Î¥Ð¥¹¤Ï¡¢10·î1Æü¤«¤éËÜ±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£