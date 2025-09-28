»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¡Ö¥Ê¡¼¥¹¤ÊÌë¡×ÃçÎÉ¤·½÷Í¥¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¿©¡£¤Þ¤¿Íè·î¤â¤ä¤ë¤Ù¡ª¡×¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é
¡¡½÷Í¥¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê52¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·½÷Í¥2¿Í¤È¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¿©¡£¤Þ¤¿Íè·î¤â¤ä¤ë¤Ù¡ª¡×¤È¤·¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¤ÈÌîÏ¤²ÂÂå¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¥Ê¡¼¥¹¤ÊÌë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡×¤Ç¥Ê¡¼¥¹Ãç´Ö¤ò±é¤¸¤¿¡£Æ±ºî¤Ï2022Ç¯10·î¥¯¡¼¥ë¤Ç¡ÖÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡×ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2024Ç¯10·î¥¯¡¼¥ë¤Ç¤âÂ³ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª»°¿Í¤ªÃý¤ê¤Ë²Ã¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¶¯¥Ê¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤¬³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£