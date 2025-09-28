B&ZAIの菅田琳寧、異色の相撲バラエティーに参戦 元力士＆元プロ野球選手＆格闘家＆俳優らが熱戦展開【出演者一覧＆コメント】
テレビ東京は10月5日正午から『SUMO KING』を放送する。ジュニア内グループ・B&ZAIの菅田琳寧をはじめ、元力士、元プロ野球選手、格闘家らが参戦する。
【番組カット】異色すぎ！ふんどし姿で向かい合い腕組する選手ら
土俵に特化した究極の体当たりサバイバルバトルが繰り広げられる異色の番組。土俵から落ちたら即失格というルールの中で最後に勝ち残った者に与えられる「SUMO KING」の称号を求め、豪華出演者が熱戦を展開する。
出演者は元力士の朝弁慶、旭大星、常幸龍。プロレスラーの斉藤ジュン、大森北斗。キックボクサーの白鳥大珠。元アメリカンフットボーラーの望月麻樹。フィットネス選手の鷲見拓也。俳優の才川コージ、室田真宏。落語家の林家希林。お笑い芸人の大鶴肥満（ママタルト）、藤原大輔・カシューナッツ（ゆんぼだんぷ）、ワタリ119、しんじ（Dr.ヘラクレス）。アイドルの菅田。YouTuberのノッコン寺田。元プロ野球選手の糸井嘉男。各界で活躍する力自慢が勢ぞろいする。
4つのステージでは土俵を元にしたさまざまなチャレンジに挑む。体重が重いだけでは勝てない、力・スピード・知力とすべての要素を駆使して頂点に立つのはいったい誰なのか。
【出演者一覧】
解説：花田虎上
見届け人：ゆうちゃみ
元力士：朝弁慶、旭大星、常幸龍
プロレスラー：斉藤ジュン、大森北斗
キックボクサー：白鳥大珠
元アメリカンフットボーラー：望月麻樹
フィットネス選手：鷲見拓也
俳優：才川コージ、室田真宏
落語家：林家希林
お笑い芸人：大鶴肥満（ママタルト）、藤原大輔・カシューナッツ（ゆんぼだんぷ）、ワタリ119、しんじ（Dr.ヘラクレス）
アイドル：菅田琳寧（B&ZAI）
YouTuber：ノッコン寺田
元プロ野球選手：糸井嘉男。
【コメント】
■解説：花田虎上
団体戦で戦うステージが新鮮で、最初は緊張感があったものの、最後は素晴らしい取り組みが見られておもしろかったです。相撲を楽しんで笑い的に見てもらえるとうれしいです。
■見届け人：ゆうちゃみ
お相撲さんの戦う姿を間近で見て、その迫力と魅力に圧倒されました。軽量級と重量級が入り混じる試合展開に、どちらが勝つか予想するのがおもしろくて、ぜひ視聴者にも予想してほしいです。
■キックボクサー：白鳥大珠
実は過去に、相撲部屋で稽古を体験させてもらったんですよ。その時、力士の方と戦っても全く動かせず、酸素が頭に回らなくなるほど強くて、相当しんどかったです。でもやっぱり格闘家として負けず嫌いなので、今回はKINGをつかみに頑張ります！
■アイドル：菅田琳寧（B&ZAI）
相撲はこれまで関わることのない競技だと思っていたので、今回の出演は貴重な経験でした。対戦を通してスポーツの知識として、いろんな視野が広がって、本場のお相撲さんや同じ体格の出演者と対戦できたことがすごく刺激になりました。相撲が、ただ体が大きい人が有利なだけではなく、全身運動であり、力士の方々は内側に強靭な筋肉を持っていることを実感できて、とても良かったですし、激熱でした！
■元プロ野球選手：糸井嘉男
皆さん体が大きいですし力自慢がそろっていたので、ハードな収録でした！普段、コンタクトのある競技をやっていないので、相撲のつかみ合いや押し合いといった、力と力がぶつかり合う競技を体験できてよかったです。
■番組プロデューサー・穂苅雄太（テレビ東京 制作局）
相撲×バラエティーの新しいフィジカルゲーム番組が誕生いたしました。世界で話題のクールな相撲にどことなく古き良きバラエティーがうまくまじりあいました。世界で話題になるように「和」「漢」の魅力がたっぷり詰まった番組になってます。全身全霊をかけた戦いをぜひご覧ください。はっきよい！のこった！
【番組カット】異色すぎ！ふんどし姿で向かい合い腕組する選手ら
土俵に特化した究極の体当たりサバイバルバトルが繰り広げられる異色の番組。土俵から落ちたら即失格というルールの中で最後に勝ち残った者に与えられる「SUMO KING」の称号を求め、豪華出演者が熱戦を展開する。
4つのステージでは土俵を元にしたさまざまなチャレンジに挑む。体重が重いだけでは勝てない、力・スピード・知力とすべての要素を駆使して頂点に立つのはいったい誰なのか。
【出演者一覧】
解説：花田虎上
見届け人：ゆうちゃみ
元力士：朝弁慶、旭大星、常幸龍
プロレスラー：斉藤ジュン、大森北斗
キックボクサー：白鳥大珠
元アメリカンフットボーラー：望月麻樹
フィットネス選手：鷲見拓也
俳優：才川コージ、室田真宏
落語家：林家希林
お笑い芸人：大鶴肥満（ママタルト）、藤原大輔・カシューナッツ（ゆんぼだんぷ）、ワタリ119、しんじ（Dr.ヘラクレス）
アイドル：菅田琳寧（B&ZAI）
YouTuber：ノッコン寺田
元プロ野球選手：糸井嘉男。
【コメント】
■解説：花田虎上
団体戦で戦うステージが新鮮で、最初は緊張感があったものの、最後は素晴らしい取り組みが見られておもしろかったです。相撲を楽しんで笑い的に見てもらえるとうれしいです。
■見届け人：ゆうちゃみ
お相撲さんの戦う姿を間近で見て、その迫力と魅力に圧倒されました。軽量級と重量級が入り混じる試合展開に、どちらが勝つか予想するのがおもしろくて、ぜひ視聴者にも予想してほしいです。
■キックボクサー：白鳥大珠
実は過去に、相撲部屋で稽古を体験させてもらったんですよ。その時、力士の方と戦っても全く動かせず、酸素が頭に回らなくなるほど強くて、相当しんどかったです。でもやっぱり格闘家として負けず嫌いなので、今回はKINGをつかみに頑張ります！
■アイドル：菅田琳寧（B&ZAI）
相撲はこれまで関わることのない競技だと思っていたので、今回の出演は貴重な経験でした。対戦を通してスポーツの知識として、いろんな視野が広がって、本場のお相撲さんや同じ体格の出演者と対戦できたことがすごく刺激になりました。相撲が、ただ体が大きい人が有利なだけではなく、全身運動であり、力士の方々は内側に強靭な筋肉を持っていることを実感できて、とても良かったですし、激熱でした！
■元プロ野球選手：糸井嘉男
皆さん体が大きいですし力自慢がそろっていたので、ハードな収録でした！普段、コンタクトのある競技をやっていないので、相撲のつかみ合いや押し合いといった、力と力がぶつかり合う競技を体験できてよかったです。
■番組プロデューサー・穂苅雄太（テレビ東京 制作局）
相撲×バラエティーの新しいフィジカルゲーム番組が誕生いたしました。世界で話題のクールな相撲にどことなく古き良きバラエティーがうまくまじりあいました。世界で話題になるように「和」「漢」の魅力がたっぷり詰まった番組になってます。全身全霊をかけた戦いをぜひご覧ください。はっきよい！のこった！