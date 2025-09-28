Ê¸²½ºâ¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÊÝÂ¸¤ä³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¡¡¹â²¬»Ô¤ÎÃÏ°è·×²è¡¡¹ñ¤¬Ç§Äê
Ê¸²½ºâ¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÊÝÂ¸¤ä³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¹â²¬»Ô¤ÎÃÏ°è·×²è¤¬¡¢¹ñ¤ÎÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤ÎÅú¿½¤ò·Ð¤Æ¤³¤Î¤Û¤ÉÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡Ö¹â²¬»ÔÊ¸²½ºâÊÝÂ¸³èÍÑÃÏ°è·×²è¡×¤Ï¡¢¡ÖÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤ËÂ©¤Å¤¯¤Þ¤Á¹â²¬¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¾ÍèÁü¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ë¡¢¼é¤ë¡¢ÅÁ¤¨¤ë¡¢³è¤«¤¹¡¢»Ù¤¨¤ë¡¢¤Î5¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»º³Ø´±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¸ÅÊ¸½ñ¤ÎÄ´ºº¤ä¹â²¬¾ëÀ×¤ÎÊÝÂ¸³èÍÑ¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹â²¬»Ô¤Î·×²è¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é6Ç¯´Ö¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÆîÅ×»Ô¡¢Å×ÇÈ»Ô¤ËÂ³¤¤¤Æ3ÎãÌÜ¤ÎÇ§Äê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£