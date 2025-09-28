¡Ö¶âÅð¤ó¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¡Ä¥Ð¥ì¤¿¤È»×¤¤¼óÄù¤á¤¿¡×ÃÎ¿Í½÷À¤ò»¦³²ÍÆµ¿¤Ç70ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡²Ð»ö¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ê»ö·ïÈ¯³Ð¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶è
º£·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâ¤Î¶õ¤²È¤¬¾Æ¤±¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃË¤¬»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Åç¶âÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê70¡Ë¤Ï9·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶è¤Î¶õ¤²È¤Ç¡¢½êÍ¼Ô¤ÎÌÚÂ¼Å¸»Ò¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î6Æü¡¢¤³¤Î¶õ¤²È¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥éÁÜºº¤Ê¤É¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬ÃÎ¿Í¤Î¾¾ÅçÍÆµ¿¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤Î¶õ¤²È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê·Ù»¡¤Ï9·î8Æü¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¸½¶â97Ëü±ß¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¾¾ÅçÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¾¾ÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¶â¤òÅð¤ó¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¤¡Ø¥Ð¥ì¤¿¡Ù¤È»×¤¤¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£