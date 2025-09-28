◇MLB カブス7-3カージナルス(日本時間28日、リグリー・フィールド)

カブスの鈴木誠也選手がカージナルス戦に「5番・ライト」で先発出場。6回に31号ソロホームランを放ち、3試合連続で快音を響かせました。

26日のメッツ戦では2打席連続の一発、前日のカージナルス戦では30号満塁ホームランを放ち、日本人右打者で初の30本塁打、100打点をクリアしていました。

この日は2点リードの6回、先頭で打席に入ると、3番手のライアン・フェルナンデス投手の2球目スライダーをレフトスタンドへ運び31号ソロを記録。松井秀喜氏が2004年に記録したシーズンキャリア最多31本塁打に並びました。

鈴木選手は前半戦では25本塁打、77打点を記録したものの、後半戦は約1か月ノーアーチと失速。それでもここ3試合で4本塁打＆9打点と快音を響かせています。

さらにチームは、マイケル・ブッシュ選手が先制の33号ソロを放つと、同点の5回にはブッシュ選手が勝ち越しの34号2ランを記録。さらに「PCA」の愛称で親しまれるピート・クロウ＝アームストロング選手も8回に31号2ランが飛び出すなど、カブスの「30本トリオ」が活躍を見せ、ポストシーズンへ打線の調子も上向いています。