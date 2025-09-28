ダイソーさん…スイッチはどこ…？（涙）一瞬戸惑うけど画期的！300円とは思えないライト

驚きの仕組みを持った懐中電灯をダイソーで発見！『握ると点くライト』は、なんと本体を握るだけで点灯するという画期的なライト。灯りのパワーは足元を照らす分には問題なく、消灯だって手を放すだけ。暗闇でもON／OFFがしやすいから緊急時用にぴったり。これで330円（税込）はお安すぎます！

商品情報

商品名：握ると点くライト

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：W51mm×H182mm×D51mm

販売ショップ：ダイソー

ダイソーの『握ると点くライト』が驚きの仕組みだった！

先日ダイソーの家電小物売り場で、画期的なライトを見つけました。その名も『握ると点くライト』という商品です。商品名からお分かり頂けるように、じつはスイッチが無く、本体を握ると点灯するという面白い仕組みになっています。

ルックスはとってもシンプル。懐中電灯って、もっと無骨なデザインが多い印象がありますが、個人的には真っ白で清潔感のある見た目が好印象です。

本体の端の部分にはフック穴が付いているので、吊り下げて収納しておけるのも嬉しいポイント。防水ではないので、水気のある場所で使うには不向きです。

電池は別売りで、単3形乾電池が2本必要です。ライトの部分を回して外し、電池を正しい方向にセットすればOK！

ギュッと握るだけで点灯するなんて…ラクすぎる！

本体の左右に金属プレート部分がついているので、ここを覆うように握るとライトが点灯するんだとか。実際に握ってみると…？

ギュッと握ると、本当に点灯しました！スイッチがないので、ちょっぴり不安だったのですが、ちゃんと点灯します。ゴム手袋や厚手の手袋などを着用したままだと点灯しない場合があるようで、少し強めに握ると良いようです。

灯りは中央の光が強く、周囲に向かってふんわりと光が広がります。部屋全体を照らすほどではないけれど、ある程度は広範囲に照らせるので、足元をピンポイントで照らして歩くのにおすすめ。

消灯する時は、握った手を離すとゆっくり消灯していきます。

このライトなら、暗闇で必死にボタンを探す必要がないから、緊急時用にぴったり。点灯・消灯がどちらも握るだけで、かつ片手でスムーズに行えるので、作業用としても便利です。

今回は『握ると点くライト』をご紹介しました。本体をただ握るだけで点灯するという超画期的なライト。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。