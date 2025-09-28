tayoriが3曲ランクイン！歌詞注目度ランキングはOWVの「BLACK CROWN」が2週連続で首位

歌詞検索サービス「歌ネット」が、9月25日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、OWVの「BLACK CROWN」が輝いた。2週連続での首位記録となる。2025年10月1日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。前作アルバム『Supernova』収録曲「SORENA」を手掛けたJoe Ogawaと再びタッグを組み制作。歌詞に綴られているのは＜揺るがないプライド これから創る新時代 Takin’ you away＞という想い。5周年を迎えて現状に甘えることなく、OWVが目指す新時代へ、皆を巻き込み突き進む姿を荒々しく描いた作品となっている。

2位には、=LOVEの「ラブソングに襲われる」がランクイン。2025年10月8日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。“自分の気持ちに気付いてほしい”という感情を表現したキュートなラブソング。MVでは、英国風の建物やモニュメントをバックに、秋の季節感が溢れる空間でのダンスLIPシーン、巨大な音符やハートに襲われるメンバーのキュートでファンシーな表情がインパクト抜群に描かれている。「オオカミ」をキーワードにした「ガオーポーズ」や「耳ポーズ」の振り付けが印象的な映像作品に。

4位には、THE AGULの「Your Dream」がランクイン。2025年9月25日リリースの新曲であり、TikTokショートドラマ『母との約束』主題歌だ。母と共に夢を追う少年を描いた物語にインスパイアされ制作された。THE AGULは同曲について、「自分たちだけの夢ではなく、応援してくれるあなたの夢も背負って一緒に叶えていく。その思いを最大限に詰め込みました」とコメントしている。

7位には、CANDY TUNEの「LASTING TUNE」が初登場。2025年10月1日にリリースされる1stアルバム『倍倍FIGHT!』収録曲だ。5月に自身最大規模となる幕張イベントホールで開催されたデビュー2周年ツアーの追加公演で初披露された。松隈ケンタが手掛けた同曲は、メンバーがひたむきに歩んできたこれまでや、ここからの未来を感じさせる、アルバムのラストを飾るに相応しい1曲となっている。

8位、9位、10位には、tayoriの「ゴースト」「魔法」「ポケットサイズロケット」がそれぞれランクイン。いずれも、2025年10月8日にリリースされる2ndアルバム『magic』収録曲だ。彼らは、2人組ユニットで作曲活動を行っていたraku・tazuneruと、ボーカルisuiのコラボレーションをきっかけに誕生した3人組ユニット。メジャーシーンでの新たな幕開けにふさわしい、豊かな音楽世界を詰め込んだアルバム作品となっている。

【2025年9月25日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 BLACK CROWN／OWV2位 ラブソングに襲われる／=LOVE3位 Frontier／風男塾4位 Your Dream／THE AGUL5位 doll／羊文学6位 Get-go! ／EXILE7位 LASTING TUNE／CANDY TUNE8位 ゴースト／tayori9位 魔法／tayori10位 ポケットサイズロケット／tayori