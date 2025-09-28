

物件を相場より安く買うためのポイントを解説します（写真：pearlinheart／PIXTA）

不動産投資は仕入れが9割――。そう断言するのは、自身も不動産投資で年間家賃収入7000万円を達成し、悠々自適なFIRE生活を満喫している「大家のプーさん」さん。そんな「大家のプーさん」は、物件の仕入れの際にどんな点に気をつけているのでしょうか。

本稿では、同氏の著書『月1時間労働で家賃年収7000万円！ 億り人大家さんが教える 首都圏×地方 戸建て投資術』から一部を抜粋・編集する形で、物件を相場よりも安く買うためのポイントを解説します。

「いくらで買うか」に徹底的にこだわれ！

不動産投資は仕入れが9割です。

私が不動産投資で年間家賃収入7000万円を達成できた理由、それから宅建業者として売買で毎年億の利益を得ることができている理由は、「仕入れ」にすべてを懸けてきたことです。

どんなに素晴らしい物件でも、高値づかみしてしまえば投資は失敗します。逆に、多少条件が悪くても、適正価格より大幅に安く買えれば、必ず利益を生み出せます。

なぜ仕入れがそこまで重要なのか。理由は明確です。

第一に、安く買えれば利回りが飛躍的に向上します。

同じ家賃6万円の物件でも、1000万円で買えば利回り6％、600万円で買えば利回り12％、300万円で買えば24％。その後の運営のしやすさ、売却のしやすさの差は天と地ほどもあります。高利回りは余裕を生み、余裕は選択肢を増やします。

第二に、安く買えれば売却時の選択肢が広がります。

相場より安く買った物件は、相場で売っても利益が出ます。急いで売る必要があるときでも、損をしない価格設定が可能です。これが精神的な安定をもたらし、冷静な判断を可能にします。

第三に、安く買えればリスクヘッジになります。

空室が長引いても、修繕費用がかさんでも、仕入れ値が安ければ致命傷にはなりません。不動産投資における最大のリスクは「高値づかみ」と「売れないものを買ってしまうこと」です。

私は物件を見るとき、まず「いくらなら売れるか・貸せるか」から逆算し、「いくらなら買うか」を決めます。立地も間取りも築年数も、すべては価格を決めるための要素にすぎません。

「この物件がほしい」ではなく「この価格なら買う」という思考が重要です。物件をほしいと思ってしまうと、目標金額より上振れた際にも追いかけることになります。モノがほしくてやっているわけではありません。ビジネスである以上、儲かる価格で買うことです。

相場より安く買うための3つのポイント

では、どうすれば相場より安く、物件を買えるのでしょうか？

1つ目は、売り急ぎ案件を狙うことです。

相続、離婚、債務整理、転勤など、売主に売却を急ぐ事情がある場合、相場より安く購入できる可能性が高まります。

2つ目は、問題を抱えた物件を狙うことです。

雨漏り、シロアリ被害、境界問題など、一般の購入者が敬遠するような問題を抱えた物件は、安く仕入れられます。ただし、その問題を解決できる知識と経験が必要です。

3つ目に、情報網を構築することです。良い物件情報は通常、表に出る前に売れてしまいます。不動産業者、司法書士、税理士など、物件情報が集まる人たちとのネットワークを築くことが、安く仕入れるための秘訣です。

なお、プロの中に顔を出すためには、自分も宅建業者のライセンスを持っていることが近道になります。宅建業者になることが難しければ、士業の先生方とのネットワークよりも、不動産業者さんとのつながりをつくることのほうに集中してください。

そして、情報をもらったときは、素早く明確に返答することも大事です。「検討して返事をします」と言って、そのままフェイドアウトするようでは、次はありません。また、一度「買う」と伝えたら、その言葉を守ることです。

「安く買える人」というのは、早くに結論を出し、それを曲げない人でもあります。曲げないためには、経験と目利きが必要です。言葉にすれば簡単ですが、これが最も難しいところです。

「指値」を入れるときの注意点

「指値（さしね／価格交渉）」は不動産投資の醍醐味です。しかし、多くの投資家が指値で失敗します。なぜか。指値を「値引き交渉」と勘違いしているからです。

指値とは単なる値引きではありません。売主と買主が互いに納得できる「適正価格」を見つける作業です。この視点の違いが、成功と失敗を分けます。

まず重要なのは、相手の立場を理解することです。売主には売主の事情があります。相続で急いで現金化したい、転勤で早く処分したい、維持管理が負担になっている。こうした背景を理解せずに、ただ「安くしろ」と迫っても成功しません。

次に、初めてのお取引先様の場合には、指値には必ず根拠を持たせることです。「何となく高い気がする」では説得力がありません。

「近隣の類似物件は○○万円で取引されている」「必要な修繕費用が○○万円かかる」「この利回りでは投資として成立しない」など、具体的な根拠を示すことが重要です。

また、長々とするとよくありませんので、結論の金額と条件は早い段階で伝えます。理由は3つまでに絞り、簡潔に1分ほどでまとめましょう。

タイミングも大切です。物件が市場に出てすぐに大幅な指値を入れるのは悪手です。よほどこちらのほうを向いてくださっている仲介業者さんでもない限り厳しいでしょう。

売り出しから間もないと、売主は「もっと高く買う人が現れるかも」と期待しています。逆に、長期間売れ残っている物件なら、売主の心理も変化しています。市場の反応を見ながら、適切なタイミングで指値を入れることが成功のカギです。

また、指値は一度で決めようとしないことも肝心です。最初は様子見で控えめな指値を入れ、相手の反応を見る。そこから徐々に交渉を進める。この「段階的アプローチ」が効果的です。

最も重要なのは、「買えなくてもいい」という心の余裕です。どうしてもほしいという気持ちが表に出ると、売主に足元を見られます。

私は、「今の金額でも買いたいけど、交渉してみよう」という気持ちでは指値はしません。「この価格なら買う、でなければ他を探す」という姿勢が、結果的に良い条件を引き出します。

価格交渉なしで安く買える物件とは？

価格交渉は心理戦です。私が実践している交渉術を、包み隠さずお話しします。

まず、売主の「売却理由」を探ります。直接聞けない場合は、仲介業者から情報を引き出します。売却理由が分かれば、交渉の糸口が見つかります。

例えば、相続物件の場合は、相続人が複数いて、早く現金化して分割したいケースが多いです。この場合、「現金一括」「決済まで最短」という条件を提示すれば、価格交渉の余地が生まれます。

次に、物件の「弱点」を見つけます。どんな物件にも必ず弱点があります。雨漏り、シロアリ、傾き、境界問題、再建築不可。これらの弱点を指摘することで、価格交渉の材料にします。

ここで重要なのは「攻撃的にならない」ことです。「こんなボロ物件、この値段は高すぎる」では売主の感情を害します。「この問題を解決するには費用がかかるので、その分を考慮していただけませんか」という建設的な提案が効果的です。

売主にも「プライドがある」ことを忘れずに





売主も人間です。プライドがあります。「あなたの物件は素晴らしいが、私の投資基準では○○万円が限界です」という言い方なら、売主のメンツを保ちながら交渉できます。

交渉のペースも重要です。即答を迫らず、相手に考える時間を与える。

「1週間お時間をいただいて、検討させてください」と言われたら、快く応じましょう。

最後に、私は必ず「次の一手」を用意しています。最初の指値が通らなくても、諦めません。

「では、○○という条件を追加したらどうでしょう」「支払い方法を変更したら」など、様々な角度から提案します。

粘り強い交渉が、最終的に良い結果をもたらします。

とはいえ、交渉というのはダラダラやったり、何度も条件を提示すると、なかなかまとまりません。スパッと結論を言い切り、あとはその内容付近まで下がってくるか否か。これが正解ではないかと私は考えています。

（大家のプーさん ： 不動産投資家、宅建業者、コラムニスト）